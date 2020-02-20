Задай вопрос специалисту: что происходит с мусором, который мы выбрасываем?

Куда вывозится мусор, который челябинцы выбрасывают каждый день? Что с этим мусором происходит? И на сколько хватит емкости полигона?

На эти и другие вопросы южноуральцев отвечает генеральный директор «Полигона ТБО» Александр Трубин.

Александр Трубин, генеральный директор «Полигона ТБО»

Напомним, что после закрытия знаменитой челябинской свалки наши отходы вывозят на Полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в Сосновском районе.

На сегодняшний день на Полигоне ТБО не внедряются мировые нанотехнологии, и переработка вторсырья не достигла показателя в 100%. Но мусор здесь сортируется, вторсырье извлекается, перерабатывается, и все это происходит в строгом соответствии экологическому законодательству.