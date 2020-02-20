Масленица 2020 в Челябинске: где и когда пройдут народные гуляния
Масленичная неделя в этом году начнется с 24 февраля. Все семь дней будем лопать блины, а на выходных — провожать зиму. Главные торжества на Масленицу 2020 в Челябинске пройдут в воскресенье, 1 марта. Публикуем афишу гуляний.
ПАРК ГАГАРИНА
Праздник пройдет на главной сцене у фонтана. В программе: забавы и игры, выступление фольклорных коллективов, ярмарка. Самых сильных и смелых челябинцев пригласят поучаствовать в потешных состязаниях. Победителя ждет приз — 30 кг муки.
Не обойдется праздник без традиционного покорения ледяного столба. Смельчак, быстрее всех забравшийся на вершину, получит главный приз — телевизор.
На центральной площадке пройдет конкурс масленичной куклы. Участникам нужно изготовить и принести свою Масленицу. Основные требования: кукла может быть сделана из любых материалов, главное чтобы она была объемной. Платье может быть в традиционных мотивах, либо оригинальное авторское и даже авангардное. Размер куклы должен быть не меньше 30 и не больше 60 см. Участники продемонстрируют своих кукол со сцены. Победителей выберут зрители.
В 13:00 у ротонды будут награждать победителей открытого регионального конкурса «Масленичная красавица». Можно будет посмотреть 15 лучших ростовых кукол.
Кульминацией праздника станет сожжение самого большого в городе масленичного чучела. Его подожгут в 15:00.
1 марта, начало в 12:00.
Большинство мероприятий пройдет в воскресенье, 1 марта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
САД ПУШКИНА
Тут состоится праздник «Вместе веселее». Организаторы приготовили театрализованное представление. Гости окунутся в историю и узнают о традициях народов Урала. Еще в саду развернется выставка-продажа изделий народного творчества. Уральские мастерицы привезут украшения, сделанные своими руками.
Также в парке пройдут мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол. Любителям музыки будет интересно выступление южноуральских артистов и вокалистов, солиста хора им. Александрова Николая Игнатьева.
Еще с программой выступит известный силач Дмитрий Кононец. Он же вручит подарки победителям спортивных игр и конкурсов.
Завершит праздник фаер-шоу и сжигание Масленицы.
1 марта, начало в 12:00.
САД ПОБЕДЫ
Гостей ждут масленичные забавы, выступление фольклорных коллективов, фотозоны, вкусные блины и сжигание чучела.
1 марта с 12:00 до 16:00.
ПАРК ТИЩЕНКО
Еще одно место, где можно отметить Мсленицу 2020 в Челябинске. Организаторы обещают веселый праздник с исконно русским размахом, ароматным чаем из самовара и блинами с пылу с жару.
29 февраля в 12:00 на площадке аттракционов.
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ
Ученики детской школы искусств приготовили концертно-развлекательную программу для бабушек и дедушек «Прощай, Масленица!». Дети споют народные песни и частушки, а еще расскажут про интересные народные традиции и обычаи на Масленицу.
29 марта, начало в 14:00, ул. Сони Кривой, 30.
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