Масленица 2020 в Челябинске: где и когда пройдут народные гуляния

Масленичная неделя в этом году начнется с 24 февраля. Все семь дней будем лопать блины, а на выходных — провожать зиму. Главные торжества на Масленицу 2020 в Челябинске пройдут в воскресенье, 1 марта. Публикуем афишу гуляний.

ПАРК ГАГАРИНА

Праздник пройдет на главной сцене у фонтана. В программе: забавы и игры, выступление фольклорных коллективов, ярмарка. Самых сильных и смелых челябинцев пригласят поучаствовать в потешных состязаниях. Победителя ждет приз — 30 кг муки.

Не обойдется праздник без традиционного покорения ледяного столба. Смельчак, быстрее всех забравшийся на вершину, получит главный приз — телевизор.

На центральной площадке пройдет конкурс масленичной куклы. Участникам нужно изготовить и принести свою Масленицу. Основные требования: кукла может быть сделана из любых материалов, главное чтобы она была объемной. Платье может быть в традиционных мотивах, либо оригинальное авторское и даже авангардное. Размер куклы должен быть не меньше 30 и не больше 60 см. Участники продемонстрируют своих кукол со сцены. Победителей выберут зрители.

В 13:00 у ротонды будут награждать победителей открытого регионального конкурса «Масленичная красавица». Можно будет посмотреть 15 лучших ростовых кукол.

Кульминацией праздника станет сожжение самого большого в городе масленичного чучела. Его подожгут в 15:00.

1 марта, начало в 12:00.

Большинство мероприятий пройдет в воскресенье, 1 марта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

САД ПУШКИНА

Тут состоится праздник «Вместе веселее». Организаторы приготовили театрализованное представление. Гости окунутся в историю и узнают о традициях народов Урала. Еще в саду развернется выставка-продажа изделий народного творчества. Уральские мастерицы привезут украшения, сделанные своими руками.

Также в парке пройдут мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол. Любителям музыки будет интересно выступление южноуральских артистов и вокалистов, солиста хора им. Александрова Николая Игнатьева.

Еще с программой выступит известный силач Дмитрий Кононец. Он же вручит подарки победителям спортивных игр и конкурсов.

Завершит праздник фаер-шоу и сжигание Масленицы.

1 марта, начало в 12:00.

САД ПОБЕДЫ

Гостей ждут масленичные забавы, выступление фольклорных коллективов, фотозоны, вкусные блины и сжигание чучела.

1 марта с 12:00 до 16:00.

ПАРК ТИЩЕНКО

Еще одно место, где можно отметить Мсленицу 2020 в Челябинске. Организаторы обещают веселый праздник с исконно русским размахом, ароматным чаем из самовара и блинами с пылу с жару.

29 февраля в 12:00 на площадке аттракционов.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ

Ученики детской школы искусств приготовили концертно-развлекательную программу для бабушек и дедушек «Прощай, Масленица!». Дети споют народные песни и частушки, а еще расскажут про интересные народные традиции и обычаи на Масленицу.

29 марта, начало в 14:00, ул. Сони Кривой, 30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масленица 2020: традиции и дата празднования (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10