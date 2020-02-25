2020-02-25T13:48:49+03:00
Общество

Нарушения налицо: молодой сотруднице «скорой» в Челябинской области брызнула в глаз кровь больного СПИДом

А противовирусного препарата в аптечке врача не оказалось
Инна КУМЕЙКО
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Фельдшер «скорой» до сих пор не получила противовирусного препарата.Фельдшер «скорой» до сих пор не получила противовирусного препарата.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Вызов бригады скорой помощи в один из подъездов пятиэтажки в Златоусте обернулся кошмаром для 23-летней девушки-фельдшера. Кровь из раны пострадавшего в драке брызнула ей прямо в глаз. ЧП случилось накануне вечером, 24 февраля.

После этого он огорошил фельдшера: «У меня СПИД и гепатит С», — сообщил пациент. Теперь сотруднице «скорой» самой нужна помощь.

Историю рассказала депутат Законодательного Собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова, к которой обратились за помощью близкие девушки.

— Есть пластиковые медицинские очки. Почему она была без них?

— Бывают случаи, когда счет идет на минуты, — говорит депутат. — К тому же, бригаду «скорой» никто не предупредил, что их вызвали к больному СПИДом.

По правилам, в подобных случаях необходимо промыть глаза или рану, принять специальный противовирусный препарат. Но его на «скорой» не оказалось. Главврач «скорой» Златоуста разводит руками: поручение закупить препарат она давала.

Перепуганная семья фельдшера не знала, что делать. Потому попросила помощи у Ольги Мухометьяровой. Поздно вечером Мухометьярова позвонила министру здравоохранения Юрию Семенову. Тот связался с областным ВИЧ-центром, чтобы получить нужный препарат из их запасов.

— С момента ЧП прошло более 12 часов. Но фельдшеру нужная помощь до сих пор не оказана. Начальство давит на девчонку: мол, сама виновата, надо было очки надевать. Я же советую обращаться в правоохранительные органы: налицо — факт неоказания медицинской помощи. Правила говорят, что препарат нужно принять в течение 72 часов. Он максимально эффективен, если принят в первые два — три часа. Далее риск инфицирования возрастает, — переживает депутат.

Сейчас пострадавший фельдшер едет из Златоуста в Челябинск, чтобы получить нужное лекарство. Кровь на ВИЧ она ужа сдала. Уже через три месяца по результатам анализов можно достоверно сказать, заражен человек или нет. Раньше это «окно» составляло полгода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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