Плати за выхлоп: новый транспортный налог избавит Челябинск от коптящего воздух автохлама
С инициативой выступил министр промышленности и торговли России Александр Морозов
— В ближайшее время представим в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на «Евро-3» и ниже.
Утренний эфир на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95.3 FM) был посвящен этой актуальной теме. Посыл Минпромторга таков: забота об экологии и здоровье жителей.
Однако, с нововведением оказались согласны далеко не все радиослушатели. Противники налога считают, что правительство просто хочет собрать еще больше денег с владельцев транспорта.
«ЭТО ВЫГОДНО КИТАЮ!»
Один из позвонивших в студию даже предположил, что все это дело попахивает поддержкой китайских производителей, чьи большегрузы сегодня вывозят снег, строительный грунт. Задействованы по полной!
«МЫ И ТАК ПЛАТИМ БОЛЬШЕ!»
Другой так же не увидел в этой инициативе «ничего доброго». Еще один посетовал на то, что бензин и так в стране дорогой, а транспорт уровня «Евро-3» и ниже потребляет больше горючки, и такой налог должен быть уже заложен в стоимость топлива.
— Пусть кто больше ездит, тот больше и платит за бензин, — считает наш радиослушатель.
Чем старее машина, тем дороже будет стоит бензин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«ЖИТЬЯ ОТ НИХ НЕТ»
Радиослушательница пожаловалась на то, что автомобили ей житья не дают: каждое утро дружно начинают прогревать свои машины, и эта гарь летит в открытые окна и форточки.
Вместе с тем, российские автопроизводители грузового и общественного транспорта уже двумя руками проголосовали «за» повышение ставки транспортного налога. Понятное дело, они кровно заинтересованы в увеличении продаж.
КОММЕНТАРИЙ
«На дорогах у нас слишком много авто»
— Транспортный налог собирают именно регионы. А акциз с продажи бензина идет в федеральный бюджет, — говорит руководитель подразделения сервиса такси в Челябинске Юрий Загуменнов. — Инициатива, думаю, будет спущена на региональный уровень, и эти деньги могут пойти на строительство дорог.
Коммерческий транспорт в России порядком изношен. Это привезенные в страну иномарки — автобусы, грузовики, старые «Газели», «ПАЗики». 10-летний коммерческий автомобиль в Челябинске — это обычная история. Но не думаю, что после введения такого налога люди станут пачками избавляться от старых авто. Однако перестанут покупать хлам
Считаю, что на дорогах у нас слишком много автомобилей. Находится рядом с проезжей часть — опасно для здоровья. Лучше повышать качество топлива. Тогда и вредных выхлопов будет поменьше. Можете называть это не транспортным, а дополнительным экологическим налогом.
Другой вопрос — в безопасности старого коммерческого транспорта. Тогда можно поднять тему трейд-ин. Если сдаешь старый автомобиль, нужно получать существенную скидку на новый.
КСТАТИ
По подсчетам агентства «АВТОСТАТ», повышение транспортного налога может затронуть 77% российских автобусов, 80% грузовиков, 72% коммерческих автомобилей.
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