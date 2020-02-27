Плати за выхлоп: новый транспортный налог избавит Челябинск от коптящего воздух автохлама

С инициативой выступил министр промышленности и торговли России Александр Морозов

— В ближайшее время представим в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на «Евро-3» и ниже.

Утренний эфир на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95.3 FM) был посвящен этой актуальной теме. Посыл Минпромторга таков: забота об экологии и здоровье жителей.

Однако, с нововведением оказались согласны далеко не все радиослушатели. Противники налога считают, что правительство просто хочет собрать еще больше денег с владельцев транспорта.

«ЭТО ВЫГОДНО КИТАЮ!»

Один из позвонивших в студию даже предположил, что все это дело попахивает поддержкой китайских производителей, чьи большегрузы сегодня вывозят снег, строительный грунт. Задействованы по полной!

«МЫ И ТАК ПЛАТИМ БОЛЬШЕ!»

Другой так же не увидел в этой инициативе «ничего доброго». Еще один посетовал на то, что бензин и так в стране дорогой, а транспорт уровня «Евро-3» и ниже потребляет больше горючки, и такой налог должен быть уже заложен в стоимость топлива.

— Пусть кто больше ездит, тот больше и платит за бензин, — считает наш радиослушатель.

Чем старее машина, тем дороже будет стоит бензин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ЖИТЬЯ ОТ НИХ НЕТ»

Радиослушательница пожаловалась на то, что автомобили ей житья не дают: каждое утро дружно начинают прогревать свои машины, и эта гарь летит в открытые окна и форточки.

Вместе с тем, российские автопроизводители грузового и общественного транспорта уже двумя руками проголосовали «за» повышение ставки транспортного налога. Понятное дело, они кровно заинтересованы в увеличении продаж.

КОММЕНТАРИЙ

«На дорогах у нас слишком много авто»

— Транспортный налог собирают именно регионы. А акциз с продажи бензина идет в федеральный бюджет, — говорит руководитель подразделения сервиса такси в Челябинске Юрий Загуменнов. — Инициатива, думаю, будет спущена на региональный уровень, и эти деньги могут пойти на строительство дорог.

Коммерческий транспорт в России порядком изношен. Это привезенные в страну иномарки — автобусы, грузовики, старые «Газели», «ПАЗики». 10-летний коммерческий автомобиль в Челябинске — это обычная история. Но не думаю, что после введения такого налога люди станут пачками избавляться от старых авто. Однако перестанут покупать хлам

Считаю, что на дорогах у нас слишком много автомобилей. Находится рядом с проезжей часть — опасно для здоровья. Лучше повышать качество топлива. Тогда и вредных выхлопов будет поменьше. Можете называть это не транспортным, а дополнительным экологическим налогом.

Другой вопрос — в безопасности старого коммерческого транспорта. Тогда можно поднять тему трейд-ин. Если сдаешь старый автомобиль, нужно получать существенную скидку на новый.

КСТАТИ

По подсчетам агентства «АВТОСТАТ», повышение транспортного налога может затронуть 77% российских автобусов, 80% грузовиков, 72% коммерческих автомобилей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00