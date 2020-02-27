Бывшая жена экс-омбудсмена рассказала, как убегала с детьми из Челябинска в Москву

Мария Шарпилова, как заправский конспиратор, звонит по мессенджерам, не включая телефона. С корреспондентом КП-Челябинск вышла на связь, только получив заверения, что разговор с ней не будет записан. Заявляет, у нее есть причины скрываться: бывший муж не должен знать, где находится она и двое малолетних детей.

По решению Челябинского областного суда, сын и дочь бывших супругов должны жить с отцом, в Чебаркуле. Для Марии установили график общения: несколько раз в неделю. Родительских прав Мария Шарпилова не лишена.

— 23 февраля я не вернула детей с очередного свидания. Малыши плакали, просили остаться с ними. Так было не только тогда: каждый раз при расставании дети плакали навзрыд. Это невозможно. Я поставила точку в страданиях, — рассказала Мария корреспонденту КП-Челябинск.

«ЗАМЕТАЛА» СЛЕДЫ

Чтобы всех запутать, Мария с детьми на такси рванула из Чебаркуля в аэропорт Уфы. Оттуда вылетела в Москву.

— Вас уже ждали в столице?

— О Центре содействия реализации родительских прав «Защитники детства» мне рассказали знакомые. Из аэропорта Уфы я позвонила в организацию, меня встретили, и события закипели, — говорит молодая женщина.

Дети прошли экспертизу — психологическую и медицинскую.

— Сняты следы побоев (как указывают нынешние защитники Марии, у дочки есть синяки — прим. ред.), зафиксирован факт их психологических страданий, — продолжает мать. — Всю дорогу до Уфы сын спрашивал: есть ли у меня «бумажка», которая разрешает мне быть с ними. И только получив утверждающий ответ, ребенок успокоился. Об отце ни сын, ни дочь пока не спрашивают.

«В ЭТОМ ГОРОДЕ НАМ ХОРОШО»

В Москве Мария сняла квартиру сроком почти на год и оформила временную прописку. Дети счастливы, и маленькая семья не расстается.

— Я вам звоню, например, из детского центра. Ребятишки веселятся. Пока не отдаю их в садик, напитываюсь положительными эмоциями. Садик у нас во дворе, и он мне понравился.

— Вы с работой определились?

— Моя работа — в Интернете, компьютер при мне. В Москве нам хорошо — тут есть родственники, знакомые. Они на моей стороне. С Челябинском меня связывали только дети.

В столице Мария подала иск в суд, приложив документы о пройденных детьми экспертизах. Она намерена добиться того, чтобы дети жили с ней.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Читайте также:

Что грозит экс-жене экс-омбудсмена из Челябинска за побег с детьми в Москву. Молодая женщина не вернула сына и дочь с очередного свидания (подробнее).

«Буднично и быстро»: челябинские депутаты отправили в отставку оскандалившегося обмудсмена Шарпилова. Решение принято единогласно (подробнее).