Погода на 8 марта в Челябинске 2020: легкий дождь и немного солнца

Впереди у челябинцев длинные выходные. Из-за Международного женского дня, который выпал на воскресенье, следующий понедельник тоже окажется нерабочим. Чем порадует нас погода в Челябинске 8 марта 2020?

БЕЗ СЮРПРИЗОВ, НО НОЧИ — ТЕПЛЕЕ

— Ситуация за окном не изменится кардинально. Погода будет примерно такой же, как в последние дни. Правда, ночи — теплее, — замечают синоптики.

Самые холодные ночи ожидаются на четверг, пятницу и субботу, то есть с 5 по 7 марта.. В ночь на пятницу, 6 марта, похолодает до -17 градусов. В ночь на субботу — до -11. Дневные температуры в эти дни будут держаться на уровне -2 градусов.

С пятницы в регион придет очередная волна тепла.

Днем в пятницу, 7 марта, уже +3 градуса.

В ночь на субботу, 8 марта, будет -6 градусов. Днем +5.

В ночь на понедельник, 9 марта, будет -2 градуса. Днем +5.

В ночь на вторник, 10 марта, -5 градусов, днем +2.

На выходные челябинцам обещают дожди, но пока кратковременные, небольшие. При понижении температуры — со снегом.

ТЕПЛЕЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что погода в марте в Челябинске 2020 будет теплее обычного.

— В этом году на территории всего Урала, Башкирии и Сибири март ожидается более теплым. А во второй половине месяца жители Челябинской, Свердловской и Курганской областей будут наблюдать температурные качели: по ночам воздух может остыть до -15 градусов, а днем — прогреться до +3…+8, — заявили синоптики.

КОГДА СОЙДЕТ СНЕГ

Интенсивное таяние снега начинается после того, как среднесуточная температура воздуха переходит через 0 градусов. Например, в Перми это случается 8 апреля, а в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе — 6 апреля.

Однако на этот раз снег на Южном Урале вряд ли продержится до апреля. Осадков в марте немного, он считается самым сухим месяцем года. А в марте 2020 в Челябинске синоптики обещают дефицит дождей и снега.

НА ЗАМЕТКУ

Отличительная черта марта — активное солнце. В этом месяце хмурые дни можно по пальцам пересчитать. А 20 марта и вовсе день равноденствия: ночь и светлое время суток сравняются.

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