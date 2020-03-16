А ты измерил температуру? В Челябинске рабочий день будет начинаться с градусника

В понедельник, 16 марта, на аппаратном совещании в мэрии начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова доложила о решениях заседания оперативного штаба регионе по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Штаб в резиденции губернатора собирался накануне, в воскресенье.

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Челябинской области неэпидемическая.

ТЕРМОМЕТРЫ, АНТИСЕПТИКИ, БОЛЬНИЧНЫЕ

Поскольку случаи инфицирования зафиксированы в соседей — три случая в Казахстане и один — в Тюмени, власти рекомендуют работодателям всех форм собственности выстроить «глухую оборону».

— У входа в офисы и производственные помещения следует установить дозаторы с антисептиком. Каждый день измерять у персонала температуру тела бесконтактным методом. Если температура тела повышена, обязательно отстранять человека от работы и вызывать врача на дом, — озвучила Наталья Горлова решение областного оперативного штаба.

Кроме того, несколько раз в день на предприятиях следует обрабатывать контактные поверхности — дверные ручки, оконные рамы и пр.

Чиновникам рекомендовано отказаться от зарубежных командировок в страны, где случились вспышки инфицирования.

— Вот и хорошо, — подытожила Наталья Котова. — В отпуск никто не отпрашивается. В городе очень много дел, все работаем.

С начала года в Челябинской области анализы на коронавирусную инфекцию сдали 1286 человек.Фото: Мария ЛЕНЦ

425 ЧЕЛОВЕК — ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Картинка распространения коронавирусной инфекции в мире меняется каждый час. В число стран, где зафиксированы случаи инфицирования, включены Великобритания, Германия, США, Швейцария, Иран, Корея, Китай, Италия, Испания.

В России зафиксировано 63 случая инфицирования. Три пациента выздоровели. Нет ни одного летального случая.

— В Челябинской области нет ни одного случая инфицирования, — сказала Наталья Горлова. — В изоляторе, открытом на базе противотуберкулкезного диспансера, сейчас семь граждан КНР. Они здоровы. Мы проводим медицинские обследования всех, кто вернулся из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. На десятый день исследование проводится методом ПЦР. С начала года обследовано 1286 человек, за выходные — 129.

Сейчас под медицинским наблюдением в регионе остаются 425 человек, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

ГУБЕРНАТОР ПРИЗЫВАЛ СОБЛЮДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ

В своей аккаунте социальной сети Инстаграм губернатор Алексей Текслер сообщил: все медицинские службы находятся в состоянии повышенной готовности. Идет постоянный мониторинг ситуации.

— Хочу, чтобы вы знали: власти предпринимают все необходимые меры. Но очень важно, чтобы жители области понимали возможные риски, принимали ответственные решения. Тем, кто побывал за границей, особенно в странах с большим числом заболевших, необходимо соблюдать режим карантина и самоизоляции. В контроль ситуации нужно включиться всем работодателям региона. Прошу вас соблюдать рекомендации врачей.

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