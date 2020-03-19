Год Текслера в Челябинске

В эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» о двенадцати месяцах работы главы региона мы поговорили с руководителем Челябинского филиала РАНХиГС Сергеем Зыряновым.

ИНСТАГРАМ КАК РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

У аккаунта alexeytexler.official в Инстаграме более 146 тысяч подписчиков. Хотя корреспонденту «КП» — Челябинск» губернатор рассказывал, что, начиная работу в соцсетях, рассчитывал тысяч на пять.

Развлекательный для большинства из нас Инстаграм губернатор "перековал" в рабочий инструмент. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Соцсети, которые в основном рассматриваются как развлекательный элемент, стали для него серьезным рабочим инструментом. Часто маршруты поездок по области Текслер выстраивает по обращениям местных жителей, к ужасу местных чиновников. Иногда о смене маршрута не знает и служба протокола главы региона.

СТРАТЕГИЯ НОВОЙ ИСКРЕННОСТИ

Знаменитые «развороты Текслера», когда маршрут поездки вдруг меняется, выстроены на обращениях южноуральцев. Отклики под постами читают чиновники, а пресс-службы строчат ответы.

— Для политиков регионального и федерального уровня существует требование по так называемой стратегии новой искренности, — говорит Сергей Зырянов. — Нужно быть откровенным с народом в обсуждении имеющихся проблем. Инициативу в ходе встреч с населением Алексей Текслер умеет держать в руках. И никогда не обрывает разговор с южноуральцами.

Ближе к полуночи закончилась в августе прошлого года встреча Текслера с жителями Озерска. Разговор шел больше пяти часов. К осоловевшим журналистам Алексей Текслер вышел бодрым и улыбающимся: «Устали? Готов ответить на ваши вопросы!».

ПОЗВАЛ В ДОРОГУ ЧИНОВНИКОВ

Летом прошлого года на встрече с жителями Еткульского района селяне заговорили о плохих дорогах. Отвечать на узкие вопросы — задача министра дорожного хозяйства. Его на встрече не было. Тогда губернатор и распорядился собирать замов и министров на выездные совещания.

Костяк команды губернатора — местные чиновники. Приезжих мало, и Сергей Зырянов считает опору на местные силы правильной кадровой стратегией.

— Но одних кадровых решений мало. Чтобы включиться в федеральные программы, нужны системные длительные усилия. Кто первый подошел и попросил, тот и получил. Прежде руководителям первыми подойти не удавалось.

КРАСНЫЙ БЛОКНОТ И СИНЯЯ ПАПКА

— Посещая муниципалитеты, губернатора использует два эффективных рабочих инструмента — красный блокнот и синюю папку. Красный предназначен для записи острых проблем. Синяя папка — свод сигналов жителей, — говорит Зырянов.

ПЕРВАЯ ЛЕДИ ЮЖНОГО УРАЛА

Впервые в истории Челябинской области супруга руководителя региона исполняет роль первой леди. Вместе с губернатором Ирина Текслер открывает культурные мероприятия. В новогодние праздники супруги Текслер запустили трогательную акцию «Елка желаний». Вместе с членами своей команды они исполнили мечты воспитанников детских домов и ребятишек из многодетных семей.

Ирина Текслер - первая леди Южного Урала. Фото: gubernator74.ru

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