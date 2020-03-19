Найди свою улицу. Какие дороги отремонтируют в Челябинске в 2020 году
В Челябинске все готово к дорожным ремонтам в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожно-строительная техника трех подрядчиков выйдет на улицы в конце апреля — начале мая.
«Комсомолка» публикует полный список участков дорог, где развернется ремонт. С обязательной разметкой на финише.
ООО «Дорстройтех-лизинг»:
1. ул. Кулибина от ул. Шуменской до ул. Хохрякова;
2. ул. Мамина от ул. Хохрякова до ул. Бажова;
3. ул. Хохрякова от ул. Кулибина до ул. Мамина;
4. ул. 3-го Интернационала от ул. Тимирязева до ул. Лобкова;
5. ул. Артиллерийская от автодороги «Меридиан» до ул. Механической;
6. ул. Героев Танкограда от просп. Ленина до ул. Комарова;
7. ул. Первой Пятилетки от автодороги «Меридиан» до ул. Марченко.
ООО ТПК «ЯКК»:
1. ул. Шаумяна от ул. Салтыкова до ул. Овчинникова;
2. ул. Сулимова от ул. Курчатова до ул. Омской;
3. ул. Образцова от ул. Воровского до ул. Татьяничевой;
4. ул. Городская от просп. Победы до границы города;
5. ул. Овчинникова от ул. Разина до ул. Елькина;
6. ул. Энтузиастов от ул. Образцова до ул. Коммуны;
7. ул. Университетская Набережная от ул. Рабоче-Колхозной до ул. Академика Сахарова;
8. ул. Университетская Набережная от ул. Молодогвардейцев до моста по ул. Северо-Крымской;
9. ул. Молдавская от ул. Захаренко до просп. Победы;
10. ул. Трактовая от ул. Кузнецова до ул. Блюхера.
ООО «Нижавтодорстрой»:
1. ул. Василевского от ул. Новороссийской до автодороги в пос. Сухомесово;
2. ул. Барбюса от ул. Харлова до ул. Тухачевского;
3. ул. Чистопольская от ул. Новороссийской до ул. Василевского;
4. ул. Новороссийская от ул. Машиностроителей до ул. Чистопольской;
5. ул. Машиностроителей от Копейского шоссе до ул. Новороссийской;
6. ул. 60-летия Октября от ул. Румянцева до ул. 2-я Павелецкой;
7. ул. Болейко от просп. Победы до ул. Кожзаводской;
8. ул. Мира от ул. Сталеваров до шоссе Металлургов;
9. ул. Труда от ул. Российской до автодороги «Меридиан».
Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» построят дороги:
— ул. 250-летия Челябинска (ул. Татищева — ул. Академика Макеева) — ООО «Строймеханизация»;
— ул. Татищева (ул. П. Сумина — ул. П. Столыпина) — ООО «Дорстройтех-лизинг»;
— ул. Татищева (ул. П. Сумина — Комсомольский пр.) — ООО «Строймеханизация»).
СМЭУ обустроит на городских перекрестках шесть светофоров:
1. Новоградский проспект — ул. Героя России Е. Родионова;
2. Новоградский проспект — ул. Петра Сумина;
3. ул. Северный луч — ул. Аральская;
4. проспект Победы — ул. Валдайская;
5. ул. Горького — ул. Савина;
ул. Новороссийская — автодорога «Меридиан».
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