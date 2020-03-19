Найди свою улицу. Какие дороги отремонтируют в Челябинске в 2020 году

В Челябинске все готово к дорожным ремонтам в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожно-строительная техника трех подрядчиков выйдет на улицы в конце апреля — начале мая.

«Комсомолка» публикует полный список участков дорог, где развернется ремонт. С обязательной разметкой на финише.

ООО «Дорстройтех-лизинг»:

1. ул. Кулибина от ул. Шуменской до ул. Хохрякова;

2. ул. Мамина от ул. Хохрякова до ул. Бажова;

3. ул. Хохрякова от ул. Кулибина до ул. Мамина;

4. ул. 3-го Интернационала от ул. Тимирязева до ул. Лобкова;

5. ул. Артиллерийская от автодороги «Меридиан» до ул. Механической;

6. ул. Героев Танкограда от просп. Ленина до ул. Комарова;

7. ул. Первой Пятилетки от автодороги «Меридиан» до ул. Марченко.

ООО ТПК «ЯКК»:

1. ул. Шаумяна от ул. Салтыкова до ул. Овчинникова;

2. ул. Сулимова от ул. Курчатова до ул. Омской;

3. ул. Образцова от ул. Воровского до ул. Татьяничевой;

4. ул. Городская от просп. Победы до границы города;

5. ул. Овчинникова от ул. Разина до ул. Елькина;

6. ул. Энтузиастов от ул. Образцова до ул. Коммуны;

7. ул. Университетская Набережная от ул. Рабоче-Колхозной до ул. Академика Сахарова;

8. ул. Университетская Набережная от ул. Молодогвардейцев до моста по ул. Северо-Крымской;

9. ул. Молдавская от ул. Захаренко до просп. Победы;

10. ул. Трактовая от ул. Кузнецова до ул. Блюхера.

ООО «Нижавтодорстрой»:

1. ул. Василевского от ул. Новороссийской до автодороги в пос. Сухомесово;

2. ул. Барбюса от ул. Харлова до ул. Тухачевского;

3. ул. Чистопольская от ул. Новороссийской до ул. Василевского;

4. ул. Новороссийская от ул. Машиностроителей до ул. Чистопольской;

5. ул. Машиностроителей от Копейского шоссе до ул. Новороссийской;

6. ул. 60-летия Октября от ул. Румянцева до ул. 2-я Павелецкой;

7. ул. Болейко от просп. Победы до ул. Кожзаводской;

8. ул. Мира от ул. Сталеваров до шоссе Металлургов;

9. ул. Труда от ул. Российской до автодороги «Меридиан».

Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» построят дороги:

— ул. 250-летия Челябинска (ул. Татищева — ул. Академика Макеева) — ООО «Строймеханизация»;

— ул. Татищева (ул. П. Сумина — ул. П. Столыпина) — ООО «Дорстройтех-лизинг»;

— ул. Татищева (ул. П. Сумина — Комсомольский пр.) — ООО «Строймеханизация»).

СМЭУ обустроит на городских перекрестках шесть светофоров:

1. Новоградский проспект — ул. Героя России Е. Родионова;

2. Новоградский проспект — ул. Петра Сумина;

3. ул. Северный луч — ул. Аральская;

4. проспект Победы — ул. Валдайская;

5. ул. Горького — ул. Савина;

ул. Новороссийская — автодорога «Меридиан».

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