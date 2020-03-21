2020-03-21T07:20:20+03:00
Общество

Погода на апрель 2020 в Челябинске: последний снег и первые грозы

Какой будет погода в апреле 2020 в Челябинске, стоит ли ждать сюрпризов и раннего начала лета
Лидия ПЕСКОВА
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В апреле реки очистятся ото льда, а солнце станет особенно щедрым.В апреле реки очистятся ото льда, а солнце станет особенно щедрым.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Теперь весне не отвертеться: апрель на Южном Урале однозначно считается весенним месяцем. Уже в первой декаде апреля 2020 в Челябинске средняя температура воздуха поднимется выше нуля. И все вокруг начнет просыпаться.

ЖДАТЬ РЕКОРДОВ НЕ СТОИТ

Нынешняя зима была теплой. А снег фактически сошел в марте. Но весна, по прогнозам синоптиков, будет самой обычной. Ждать новых температурных рекордов не стоит.

— Полноценный прогноз пока не готов, однако первые расчеты указывают на то, что температура в апреле ожидается около нормы, — заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А это значит, что:

— в первой декаде месяца дневные дневные температуры будут держаться на уровне +5...+7 градусов, ночные — около нуля;

— после 10 апреля ночами будет +3...+8 градусов и до +15 градусов днем.

Впрочем, синоптики помнят годы, когда погода в апреле в Челябинске удивляла. Абсолютный минимум для Челябинска в этом месяце -26 градусов, абсолютный максимум +28.

ТО СНЕГ, ТО ДОЖДЬ

Абсолютно точно в апреле в Челябинске будет максимум солнца. Если и выпадут хмурые дни, то какая-то парочка. А вот осадки довольно непредсказуемы.

Многие горожане наверняка еще помнят весну 2014 года, когда убрали в шкаф зимние вещи и обувь, а ночью в городе выпал пушистый снег. И не в начале, а под конец месяца — 25 апреля. Тогда дороги, деревья, машины занесло сугробами по колено. А были годы, когда в апреле город не видел ни дождинки, ни снега.

Впрочем чаще всего в апреле в Челябинске осадки смешанные — снег с дождем. Бывают даже гололед и метели.

ПЫЛЬНЫЕ БУРИ, ТУМАНЫ И ГРАД

Иногда в апреле ледяные кристаллы скапливаются в нижних слоях атмосферы — Челябинск погружается в туман. Самые длинные туманы в городе держатся до шести часов кряду.

В апреле могут прогреметь первые грозы. Однако это бывает редко. А еще может начаться пыльная буря и посыпаться град. Правда, эти явления также случаются не так часто в апреле.

Ветры в апреле в Челябинске дуют все чаще южные и с юго-запада. Они гонят к нам теплый воздух, приближая май и грядущее лето.

А оно, на самом деле, не за горами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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