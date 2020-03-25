Коронавирус разобщает людей. Еще одной «жертвой» covid-19 стала благотворительность. Фондам приходится отменять праздники для своих подопечных, «живые» акции по сбору денег, в которых так нуждаются семьи тех, кому пришлось столкнуться со страшным заболеванием.

Коронавирус убивает благотворительность в Челябинске 00:00 00:00

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Челябинск» (95,3 FM) рассказали заместитель руководителя благотворительного фонда помощи онкобольным детям «Искорка» Татьяна Просвирина и руководитель событийных мероприятий фонда Наталья Широкова.

А КЛОУНЫ СМЕЮТСЯ

«Искорка» — это не только кошелек для попавших в трудную жизненную ситуацию. Старейший в области благотворительный фонд славится акциями по поддержке больных ребятишек. Например, к 1 апреля организаторы планировали большой концерт, где должны были собрать деньги на больничных клоунов, поднимающих настроение детям, которым приходится буквально жить в палатах. А в конце апреля должны были пройти детские Игры победителей для тех, кто поборол рак.

— Из-за пандемии в области отменяют массовые мероприятия. Но мы не можем поставить на них крест. Концерт в поддержку больничных клоунов мы обязательно проведем, но в онлайн режиме. А наши клоуны обязательно придут в больницу. Карантин не позволит им подняться к детям, поэтому . Однако клоуны устроят праздник под окнами. Мы подарим ребятам хорошее настроение, поможем им бороться с болезнью, — говорит Татьяна Просвирина.

Больничные клоуны помогают ребятам не терять радость жизни. Фото: "Искорка".

Игры победителей, приуроченные к 75-летию Победы, пока решили перенести на осень. От благотворительной ярмарки в гимназии № 1 все-таки отказались. Отменен и фестиваль «Дети — детям».

ЛУЧШАЯ ПОМОЩЬ — ДЕНЬГИ

— График мероприятий меняется. Но детей продолжают лечить, и каждый день им нужна финансовая поддержка — на анализы, на лекарства. Минимум три человека каждую неделю улетают на лечение в федеральные центры или возвращаются оттуда — им нужны деньги на самолет. Поэтому лучшая помощь, по прежнему, это деньги, — говорит Наталья Широкова.

Например, сейчас в больнице находится девочка из детдома. Бороться с раком без поддержки близких непросто. «Искорка» нашла ребенку больничную няню и оплачивает ее услуги. Открыт большой сбор для маленькой Сони Барашовой. Девочка уже год борется в нейробластомой. Сейчас врачи решили использовать для лечения радиоактивный йод. Он вводится в организм и накапливается в больных клетках, эффективно разрушая их изнутри.

— В нашей стране препарат не выпускают. Поэтому нам придется закупать его в Венгрии. А так как радиоактивный йод не входит в список жизненно важных препаратов, приобретать его придется на свои деньги. Курс лечения стоит порядка одного миллиона рублей. Точная сумма будет рассчитана на день покупки по евро. Мы же не может сказать маме Сони: извините, кризис. Нам обязательно нужно собрать эти деньги и купить препарат, — объясняет Наталья Широкова.

Соня Барашова перенесла 10 блоков химиотерапии, теперь ей нужен препарат из Венгрии. Фото: "Искорка".

Ради Сони фонд мог бы судиться с Минздравом. Но суды растянутся на месяцы, а курс лечения запланирован на апрель. Представители фонда обратились за помощью в соцзащиту и решение еще не принято — сумма слишком большая.

— Мы надеемся на поддержку простых горожан. Пока их помощь, спасибо, не иссякает. Каждые полчаса в фонд поступает какая-то сумма. Судя по выпискам, есть горожане, которые подключили автоплатеж. Хочу заметить, что мелких, незначительных сумм для нас не бывает — любая помощь важна. И 60% всех пожертвований — это перечисления от физических лиц, — говорит Наталья Широкова.

А еще «Искорка» собирает медицинские маски. У больных раком во время лечения снижен иммунитет. Даже в отделении дети и их родители вынуждены ходить в масках. Из-за коронавируса в масках сегодня ходят и медики.

— Увы, но масок не хватает. Даже для персонала. Сейчас волонтеры сшили для нас красочные многоразовые маски. Будем их раздавать в отделении, — добавляет Татьяна Просвирина.

НА ЗАМЕТКУ

Как помочь «Искорке»

На сайте «Искорки» есть мерцающее сердечко. Если кликнуть по сердцу, увидите все способы, как можно перечислить деньги для онкобольных ребят.

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