Объявят ли в Челябинске режим «чистого неба» из-за коронавируса

Немецкий микробиолог, профессор Университета Майнца Сушарит Бхакди объяснил, почему наибольшая смертность от нового коронавируса в Китае и в Италии.

— Вирус убивает не сам или в одиночку, а только в связке с другими заболеваниями. Нельзя перекладывать вину только на вирус. То, что так случилось c COVID-19, не только неправда, но и очень опасное заблуждение. Так как при этом забываются многие другие факторы, которые могут играть решающую роль. Что общего у Северной Италии и Китая? Это ужасное загрязнение воздуха, — объяснил профессор.

Немецкий микробиолог, профессор Университета Майнца и бывший директор Института микробиологии и гигиены, доктор Сачарит Бэкди (Sucharit Bhakdi). Фото: скринршот с видео.

У немецкого ученого есть единомышленники. Член Комитета по гигиене окружающей среды Европейского респираторного общества Сара Де Маттеис подчеркивает, что пациентам с хроническими болезнями легких и сердца тяжело побороть легочные инфекции.

В таком случае, в загазованном Челябинске нужно остановить все заводы и объявить режим «чистого неба»? Потому что на Южном Урале почти 60% населения проживает в местах расположения крупным промпредприятий.

До 70% челябинцев в опросах указывают на экологическое неблагополучие места своего проживания. И смог в нашем городе — не редкость. В среднем по году, около 150 дней.

И дело не только в дымящих заводах. Вносит негативную лепту автомобилизация: в прошлом году в УрФО выбросы машин оценены более чем в 1,5 млн т. Это — треть от общего объема.

По данным ВОЗ, неблагополучная среда проживания — причина четверти болезней.

«МИНУТА СЛАВЫ»?

— Не согласен с точкой зрения профессора, — говорит заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Если так рассуждать, то эпидемия должна полыхать в промышленно развитой Индии, на севере Африки. А не в тех городах США, которые сейчас объяты эпидемией. В Нью-Йорке нет сталеплавильных заводов.

С мнением немецкого ученого ознакомилась челябинский пульмонолог Наталья Ревель-Муроз. В категоричности суждений коллеги она сомневается.

— Давайте назовем это частным мнением отдельного специалиста. На фоне коронавируса сейчас каждый пытается сделать историю и открытие. Одно скажу точно: пока болезнь до конца не изучена и остается еще масса вопросов, делать какие — либо выводы очень рано. Точными они станут, когда инфекция сойдет на нет и появятся четкие данные, цифры и факты. Которые можно будет исследовать, сопоставить, проанализировать. Сейчас этих данных нет. Пока — это, повторю, лишь мнение отдельно взятого человека.

ПРОВЕРКИ ЗАВОДОВ ПРЕКРАЩЕНЫ. НО НЕ ВСЕ

До 1 мая министерство экологии Челябинской области приостанавливает проведение новых плановых проверок предприятий. Приостановлены проверки по линии охотнадзора.

Эти решения приняты в соответствии с поручением Правительства РФ от 18 марта 2020 года. Проверки, которые начались до 23 марта, завершатся в максимально короткие сроки.

— Запрет не распространится на проведение рейдов по заводам во время неблагоприятных метеоусловий. Внеплановые проверки будут из-за причинения вреда жизни или здоровью граждан, во время ЧС природного и техногенного характера, — сообщил Виталий Безруков.

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