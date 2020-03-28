Контрабандисты пытались вывезти из Челябинской области крупную парию антисептика в Казахстан

Из-за коронавируса в России вырос спрос на антисептики. Обработка поверхностей, личная гигиена — один из действенных способов защититься от «модной болезни». Цены на антисептики выросли, однако даже по новым ценам достать заветные спреи и жидкости удается не всем. А кто-то строит на их продаже-покупке нелегальный бизнес. На границе Челябинской области задержана партия дезинфицирующих средств, которую нелегально пытались вывезти в Казахстан.

Вывозить антисептики из страны запрещено со 2 марта. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

— 26 марта марта в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» во время досмотра грузовика «Скания», который следовал из Москвы на территорию Жамбыльской области Республики Казахстан выявлена партия дезинфицирующего средства. Жидкость против бактерий и вирусов общим объемом около 11 тысяч килограммов перевозили в полимерных емкостях по 500 и 5000 мл. Вся продукция задержана и передана сотрудникам таможни для проверки, — сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Это не первый случай подобной контрабанды на границе Челябинской области и Казахстана.

Дезинфицирующие вещества вывозили коробками. Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Напомним, в первых числах марта 2020 года правительство РФ ввело временный запрет на вывоз дезинфицирующих, противовирусных и прочих подобных средств за границу. Правда, этот запрет не распространяется на гуманитарные миссии, а также на ситуации, когда кто-то вывозит антисептики для личных нужд.