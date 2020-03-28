2020-03-28T16:23:27+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля: журналисты «Комсомолки» делятся снимками опустевшего города

Большинство горожан на самом деле остались дома
Ирина ГОЛЛАЙ
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Даже в парке Гагарина, где всегда столпотворение, пусто.Даже в парке Гагарина, где всегда столпотворение, пусто.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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В субботу, 28 марта, в России началась так называемая «нерабочая неделя». В городах и поселках закрыты все места массового досуга, детсады, школы. Работают лишь продуктовые магазины и общественный транспорт.

Журналисты КП-Челябинск прошлись по городу, чтобы своими глазами увидеть, как он опустел.

На улицу люди, конечно, выходят. Кто-то спешит по рабочим делам, другие идут за покупками в магазины. Но людей очень мало. даже в будни на улицах гораздо больше народа.

На самой главной улице города — проспекте Ленина — практически нет людей. Однако редкий общественный транспорт все-таки ходит.

Проспект Ленина. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Проспект Ленина.Фото: Валентина ВАГАНОВА

На Кировке люди есть, но мало. Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

На Кировке люди есть, но мало.Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Чтобы не заразиться в общественном транспорте, горожане пересаживаются на велосипеды. Хотя, возможно, эти двое давно уже ждали прихода тепла и рады первой возможности покрутить педали.

На велосипеде подцепить коронавирус сложнее, чем в троллейбусе или в маршрутке. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На велосипеде подцепить коронавирус сложнее, чем в троллейбусе или в маршрутке.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Очень мало людей в главном парке Челябинска — в парке Гагарина.

— Вход в парк закрыли полосатой лентой. Но внутри бродят парочки, семьи с детьми, гуляет много мам с колясками. Но аттракционы и все игровые площадки — закрыты. Зато почему-то играет стрит-радио. Его то включат, то выключат, — передает журналист Валентина Ваганова.

Вход в парк Гагарина закрыли лентой, но она никого не останавливает. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вход в парк Гагарина закрыли лентой, но она никого не останавливает.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сегодня в парке много детей. Видимо, это школьники из окрестных дворов, которых мамы отпустили на улицу.

В парке Гагарина много школяров без взрослых. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В парке Гагарина много школяров без взрослых.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Многие люди гуляют в масках. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Многие люди гуляют в масках.Фото: Валентина ВАГАНОВА

На неделе челябинцев пугали слухами, что детей, пойманных на свежем воздухе без родителей, будут штрафовать за нарушение карантина. Но в полиции сообщили, что это — фейк. Патрулировать улицы никто не будет. Проверяют лишь тех, кого отправили на режим самоизоляции на две недели. Остальных призывают оставаться дома по доброй воле.

Сквер на Университетской набережной. Фото: Инна КУМЕЙКО

Сквер на Университетской набережной.Фото: Инна КУМЕЙКО

На детской площадке, мелом на детской горке. Во что играют дети. Фото: Инна КУМЕЙКО

На детской площадке, мелом на детской горке. Во что играют дети.Фото: Инна КУМЕЙКО

Много семей с детьми гуляют во дворах.

— Ходила бегать на спортплощадку. Думала, буду на стадионе одна. Ага! Народу тьма! Играют в футбол, дети на великах, самокатах. Погода хорошая — все на улице, — говорит журналист Ирина Карелина.

Бабушки гуляют, хотя они сейчас особенно в зоне риска. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Бабушки гуляют, хотя они сейчас особенно в зоне риска.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Парковка у «Родника» опустела. Все магазины в ТРК закрыты, работает только супермаркет «Ашан».

У "Родника" - пусто. Фото: Инна КУМЕЙКО

У "Родника" - пусто.Фото: Инна КУМЕЙКО

Но и тут покупателей можно пересчитать по пальцам. На кассах — ни одной очереди.

Обычно здесь даже в будни большие толпы. Фото: Инна КУМЕЙКО

Обычно здесь даже в будни большие толпы.Фото: Инна КУМЕЙКО

— Продавцы ходят в масках. На покупателях средств защиты пока не видно. И только наша семья пришла за покупками в масках, — рассказывает журналист Инна Кумейко.

Кажется, только семья нашего журналиста пришла в магазина в защитных перчатках и в масках. Фото: Инна КУМЕЙКО

Кажется, только семья нашего журналиста пришла в магазина в защитных перчатках и в масках.Фото: Инна КУМЕЙКО

Закрыты «Горки», работает только «Лента».

ТРК "Горки" пустует. Фото: читатель КП-Челябинск.

ТРК "Горки" пустует. Фото: читатель КП-Челябинск.

Зато в «Фикс Прайс» на Энгельса не протолкнуться.

А это "Фикс Прайс" на Энгельса. Тут всегда дешево и поэтому людно. Фото: Валентина ВАГАНОВА

А это "Фикс Прайс" на Энгельса. Тут всегда дешево и поэтому людно.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Алкомаркеты принимают покупателей. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Алкомаркеты принимают покупателей.Фото: Валентина ВАГАНОВА

А между тем опустели не только торговые залы, но и полки с товарами. В этой «Пятерочке» на улице Молодогвардейцев, 67, закончились яйца и хлеб. Туалетной бумаги все еще много.

"Пятерочка" на Молодогвардейцев. Фото: Инна КУМЕЙКО

"Пятерочка" на Молодогвардейцев.Фото: Инна КУМЕЙКО

Кофейни работают только на вынос, зал закрыт. Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Кофейни работают только на вынос, зал закрыт.Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Материал пополняется в реальном времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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