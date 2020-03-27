Перенос ЕГЭ 2020 в Челябинске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для выпускников одиннадцатых классов

В пятницу, 27 марта, стало известно о переносе ЕГЭ 2020 в Челябинске из-за распространения коронавирусной инфекции.

— Из-за эпидемиологической обстановки переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена, — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сдача Единого государственного экзамена для выпускников 11 классов стартует 8 июня. Скоро Рособрнадзор опубликует новое расписание экзаменов.

— У детей будет дополнительное время для подготовки. Впрочем, если на успешную сдачу нацелены учитель, ученик и родители, подготовка будет отличной, ведь это — работа не одного года. Главное — привыкнуть к форме сдачи, но и это мы оттачиваем во время пробных экзаменов, — прокомментировала перенос сроков сдачи ЕГЭ в 2020 году директор челябинской школы № 104 с углубленным изучением отдельных предметов Ольга Петрова.

Напомним, что переносятся так же сроки сдачи ОГЭ 2020: экзаменационные испытания для выпускников девятых классов стартуют 9 июня.

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