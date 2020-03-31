Всеобщий режим самоизоляции в Челябинской области 2020: губернатор готов принять такое решение

Губернатор Алексей Текслер рассматривает вопрос о введении всеобщего режима самоизоляции в Челябинской области 2020. Об этом он заявил на традиционном утреннем брифинге.

— Рассматриваю введение режима обязательной самоизоляции. Мы находимся на 9 месте среди регионов России по количеству зараженных. Введение такого режима в ближайшее время весьма вероятно, — заявил глава региона.

Сейчас машины с громкоговорителями ездят по улицам, призывая соблюдать режим самоизоляции. Проверки проводят полиция, Росгвардия, Роспотребнадзор, общественники — всего 605 человек.

— Проверяли соблюдение карантинного режима теми, кто находится в изоляции. Вчера выявлено 73 нарушения, — доложил Алексей Текслер.