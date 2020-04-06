«Отношение как к прокаженным»: жительница Челябинска рассказала об условиях в палатах для больных коронавирусом

«У меня… коронавирус», — заявил челябинке Елене ее знакомый через несколько дней после встречи на чашку кофе. Как сознательный гражданин она побежала сдаваться врачам. В какие условия попала пациентка и что ей ответили в горздраве, — наш материал.

— Я не знала куда звонить, обратилась в МЧС, они записали все мои данные. Через пару часов позвонил участковый и в дерзкой форме начал выяснять обстоятельства: «Ну и чем вы занимались с этим мужчиной?». Еще через час приехала скорая (время было около полуночи). Меня осмотрели, сказали, чтобы выходила с вещами, — рассказала КП-Челябинск Елена.

Пятна на матрасе и рваные простыни — страшный сон программы «Ревизорро»

Челябинку доставили в больницу №8 на ЧТЗ. Взяли анализ крови и мазок на коронавирус, после ее привели в инфекционный бокс и закрыли снаружи. Врачи заходили в противочумных костюмах.

— Палата на первом этаже, с решетками. Мебель будто из прошлого века. Не знаю, как ее дезинфицируют. Матрасы — с пятнами непонятного происхождения. Постельное белье с дырками. Кормят хуже собак, при том, что я — человек не привередливый. На завтрак — пшенная каша, хлеб с маслом, самым дешевым, ненатуральным. На обед суп без мяса с картошкой и морковкой, рагу. На ужин снова каша, которая выглядит как лепешка, и булочка. Все чуть теплое, порции очень маленькие. Где-то слышала, что на питание каждого пациента выделается всего 40 рублей. На днях друзья принесли передачку, оставили медсестрам. Я позвонила, попросила принести, а мне отвечают: «Сейчас пол вымою и принесу. Вы что там оголодали?».

Пациенты жалуются, что еда холодная

Дезинфицируют палаты хлоркой, из-за чего у Елены открылась аллергия.

— Начали чесаться глаза, опухать горло. Мне посоветовали открыть форточку. Стало холодно. В итоге таблетку дали — просто бросили ее без упаковки, не объяснив, что это за препарат. На следующий день мне снова стало плохо. Я постучала в дверь (бокс отделен двумя дверьми). Медсестра что-то сказала, я попросила повторить, на что услышала: «Уши мыть надо!». Отношение такое, будто мы нелюди или прокаженные. Но в итоге дали таблетку антигистаминную, уже в упаковке.

Елена звонила на горячую линию Минздрава. Там сказали, что разберутся в ситуации и пришлют ответ на почту в течение 30 дней.

Совмещенный санузел находится в «предбаннике» между входом и палатой

— Врач сказала мне так: «Вы же не беременная. Почему к вам должно быть особое отношение? К сожалению, я не могу вам поставить новые мозги». Один раз меня даже обвинили в том, что я хочу тут революцию устроить, называли какие-то статьи уголовного кодекса. Были и вежливые медсестры. Я понимаю, у них работа тяжелая, но нельзя же так общаться.

После того, как челябинке пришел первый отрицательный анализ, ее перевели в другую палату, где нет решеток, есть балкон, но на кроватях такие же матрасы.

— Говорят, это вы еще в больнице №2 не были. Там и таких удобств нет.

В пятницу пришел заключительный отрицательный тест, но Елену оставили в больнице — рабочий день закончился, а документы надо было напечатать на официальном бланке.

Палата рассчитана на несколько пациентов

КОММЕНТАРИЙ ГОРЗДРАВА:

Питание пациентов инфекционного отделения ГКБ №8 (диеты по Певзнеру) утверждено Минздравом РФ. Оно сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. Все матрасы проходят термическую дезинфекцию (прожарку), как предписано санитарными нормами.

К сожалению, мы отмечаем хамство и со стороны пациентов. Считаем, что в данной ситуации всем надо быть терпимее друг к другу. Со своей стороны, еще раз напомним об этом нашим сотрудникам.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

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