«Молимся руками»: челябинский священник выучил язык жестов, чтобы вести службы для глухих

Свято-Васильевский храм в Челябинске уникальный — единственный на Южном Урале, где проводят службы для глухих прихожан. И седьмой такой в стране. В этом храме глухие молятся вместе со слышащими, а батюшка общается с особенными прихожанами на жестовом языке. Сейчас из-за пандемии коронавируса службы в этом храме проводятся без прихожан, но мы успели увидеть, как молятся руками.

Храм Святителя Василия Великого, где и проводятся уникальные службы для глухих.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ПРИХОДИТ КОМАНДА ПО КЕРЛИНГУ»

Поначалу служба необычной не кажется. Служители церкви читают, поют молитвы вслух. Но в стороне можно заметить сурдопереводчиков и группу прихожан, которые внимательно наблюдают за движениями их рук.

Церковные песнопения и молитвы переводят на язык жестов. Священник же во время службы находится в алтаре либо спиной к верующим — лицом к иконам. Однако он приветствует слабослышащих прихожан перед службой и общается с ними после нее.

— В ноябре нашей общине глухих исполнится 10 лет, — говорит священник Филипп Шамин, единственный батюшка в области, владеющий языком жестов. — Особенность нашей общины в том, что мы объединяем людей, у нас глухие люди молятся вместе со всеми и службу принимают целиком. Если человек ограничен физически, это не значит, что он ограничен духовно. Он точно также может молиться. В других храмах слабослыщащим выделен отдельный день и службы там по 40 минут, а не по два часа, как обычно.

В храме глухие люди молятся вместе со слышащими. Служители церкви стараются объединить людей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам отца Филиппа, так церковь помогает глухим людям социализироваться, позволяет им почувствовать себя такими же, как все.

Сегодня в челябинской общине глухих два десятка человек, в основном это люди среднего возраста, но есть и молодежь, в том числе команда сурдлимпийцев по кёрлингу. В Свято-Васильевский храм приезжают слабослышащие со всей области, из соседних городов и даже из столицы. А ведь когда-то службы с сурдопереводом казались священнослужителям невозможными.

Сегодня в челябинской общине глухих два десятка человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ОНИ МЕШАЮТ НАМ МОЛИТЬСЯ»

Организовать службы для глухих предложил прихожанин Сергей Усов. Его родители были глухими, но он родился слышащим. Сергей мечтал, чтобы отец и мать тоже могли без препятствий общаться с Богом. Вот он и обратился к настоятелю храма со своей идеей.

— Мы сначала боялись, даже отмахивались от него. У нас уже был опыт. Как-то мы сделали пандусы, и к нам на службу стали приходить колясочники. Тогда такое началось, — вспоминает Филипп Шамин. — Прихожане стали говорить, что люди на колясках им мешают молиться, из-за них в храме стало тесно. Когда человек заявляет, что ему кто-то кроме него мешает молиться, с этим человеком мне все понятно. И эти люди еще называют себя верующими.

Доходило до того, что ко мне после службы подходила мама ребенка-колясочника, и сквозь слезы говорила, что они сюда больше не придут. Со всеми возмущенными прихожанами мы, конечно, разговаривали. До большинства удавалось донести, что нужно быть терпимее друг к другу, уметь сострадать. Потом мы поняли, бояться нечего, нужно попробовать, а там уже Господь поможет.

Сергей рассказал знакомым, что в храме состоится служба для глухих. Но ему многие не поверили — тогда это казалось чем-то невероятным.

— На первую службу пришло человек пять. Я выучил несколько жестов, чтобы поприветствовать пришедших. Поздоровался, сказал, что меня зовут Филипп, сказал: «Мир всем». Как они тогда обрадовались, как дети!

На службе священнику помогают сурдопереводчики.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Они переводят молитвы с церковно-славянского языка на современный русский, а затем адаптируют на жестовый язык.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первые службы с сурдопереводчиками некоторые прихожане тоже восприняли негативно. Их раздражало, что слабослышащие «размахивают руками». Однако вскоре привыкли, и стали даже просить переводчиков показать жесты, чтобы общаться с глухими.

Позже отец Филипп узнал, что в Москве проводятся курсы русского жестового языка для священнослужителей. И отправился на обучение.

— Две недели я проучился там. Теория была плотно сопряжена с практикой. Выучить язык жестов несложно. Но нужно приноровиться объединять свои мысли с жестами. Мне было немного проще, у меня первое образование педагогическое. А в курсе педагогики преподается коррекционная педагогика. Что-то я уже знал, — объясняет священник.

На языке жестов сложно выразить все слова, которые сейчас звучат в речи, но еще труднее найти параллели с церковнославянским. Но отец Филипп сумел подобрать ключик, чтобы его речи откликались в сердце всех прихожан.

По словам Филиппа, в Челябинске 30 священников. Большинство из-них уже в возрасте. Им непросто отправиться на курсы по обучению языку жестов в другой город. Поэтому пока храм Василия Великого единственный, где проводятся такие службы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НЕ СЛЫШИТ, НО ПРЕКРАСНО ПОЕТ

Глухие люди, приходя в храм, расширяют свой кругозор. Словарный запас их становится глубже. Погружаясь в православную культуру, они начитают изучать историю государства, которая сопряжена с историей церкви. При храме для слабослышащих организовали воскресную школу.

— Староста нашей общины Елизавета начала писать стихи. А еще она стала петь церковные гимны. Только вдумайтесь: человек, глухой от рождения, никогда не слышал звуков, но поет. Этого никто объяснить не может, — говорит священник.

Церковной общине глухих этой осенью исполнится 10 лет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам священника, глухие люди начинают петь в храме. Разве это не чудо?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЛЮДИ ПРИХОДИЛИ В ХРАМ ИЗ СЕКТ

Бывали случаи, когда глухие люди приходили в церковь за поддержкой, но не находили ее. Не знали, как себя вести, не понимали, для чего проводятся обряды и что они значат.

— Так, много людей ушли в деструктивные секты, где их якобы окружали заботой. Но, попав в них, они оставались без квартир. Задача церкви: оградить людей. У нас есть прихожане, которые пришли к нам из таких сект, узнав, что здесь появилась община глухих, — отмечает священник.

Общину при Свято-Васильевском храме поддерживает региональное отделение Всероссийского общества глухих. Они открыли библейский кружок, где люди не только изучают священное писание, но и просто общаются, делятся своими событиями, проблемами за кружкой чая.

У необычной церкви, где служит Филипп Шамин, появились последователи. Храм Сергея Радонежского на Северо-Западе тоже пытается внедрить службы для глухих.

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