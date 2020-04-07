2020-04-07T07:06:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Не бросайте собак, не гоняйте кошек: передается ли коронавирус от животных людям

Челябинский ветврач Карен Даллакян объяснил, чем отличаются болезни питомцев от недугов их хозяев
Ольга АНТОНОВА
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Карен Даллакян призывает: любите питомцев!Карен Даллакян призывает: любите питомцев!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Напуганные распространением коронавируса штамма COVID-19 люди избавляются от домашних животных с подтвержденным в ветлабораториях диагнозом «Коронавирусная инфекция». Мол, еще заболею. А кошка (собака) — уже больна. Все равно помрет.

Например, в Красноярске уже выбрасывают на улицу животных. Зоозащитники за голову хватаются: рассуждения об опасности — это бред!

У жестокосердных есть «алиби». В начале апреля из Китая поступили тревожные данные: похоже, кошки заражаются COVID-19 от людей. Значит, могут быть переносчиками? Вроде как, прошли эксперименты ученых ветеринарного НИИ в Харбине Китайской академии сельхознаук. Заражали кошек и собак «человечьими» штаммами из Уханя, с которых началась пандемия. Вроде как, кошки оказались восприимчивы. А собаки — нет.

«ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ»

— Мы слышим только «вроде» и «кажется», и ни одного вывода, подтвержденного многочисленными опытами, — говорит челябинский ветврач, президент фонда зоозащиты «Спаси меня!» Карен Даллакян. — На январь 2020 года было известно, что семейство коронавирусов включало в себя 40 видов РНК-содержащих вирусов двух подсемейств, поражающих человека, животных и даже птиц. Штаммы коронавирусов кошек и собак известны с 80-х годов ХХ века. И против болезней собак уже есть вакцина. А кошки, к сожалению, пока в группе риска. Но нет ни одного факта заражения кошкой человека и наоборот. По данным Всемирной организации здравоохранения, не зафиксировано так же случаев заражения кошек и собак коронавирусом COVID-19.

"Люби меня!" Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

"Люби меня!"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Слова ветврача подтверждает журналист газеты «Комсомольская правда» Наталья Антонович:

— Читая, как люди в Китае сходят с ума от страха и выбрасывают на помойку вполне здоровых животных, мне в голову приходит только одна мысль: это ж как надо бояться за собственную жизнь. Если не выбрасывают котов, то упаковывают их в полиэтилен и маски так, что бедное животное от стресса пучит глаза. Благодаря китайской эпидемии весь мир выучил слово коронавирус и разжился сотней страшилок, приплетая сюда собак, коров, кошек и даже хомячков. А теперь — выдыхаем. Коронавирус у кошек и котов — совсем другая история и симптоматика. Даже собакам от кошек он не передается, не то что людям. И да, он не настолько смертельно страшен (хотя есть свои неприятные моменты).

Питомцы журналистки газеты "Комсомольская правда" Чуча и Хардюша, вцепившись друг в друга, одолели болезнь. Фото: Наталья АНТОНОВИЧ

Питомцы журналистки газеты "Комсомольская правда" Чуча и Хардюша, вцепившись друг в друга, одолели болезнь.Фото: Наталья АНТОНОВИЧ

НАБЛЮДАЙТЕ. БОРИТЕСЬ!

Антонович знает, что говорит. Ее коты-красавцы Чучан и Хардюша болели коронавирусом, но после упорной битвы за обожаемых питомцев болезнь отступила, зализывая раны. Впрочем, победа не отменяет постоянных наблюдений за животными в ветклинике.

— Внимательные хозяева сразу обратят внимание на поведение кошки и собаки. Больное животное вялое, у него плохой аппетит. Может появиться кашель и чихание. Нужно немедленно обращаться к ветеринару. Диагноз устанавливается путем лабораторных исследований. Собаку исцелит вакцина. А кошку ждет постоянное, на протяжении всей жизни, лечение, — говорит Карен Даллакян. — Но жить бок о бок с питомцем неопасно!

Предательство страшнее коронавируса. А любовь и милосердие, как в известной поговорке про труд, все перетрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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