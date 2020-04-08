Жильцы элитного дома два года блокировали в четырех стенах легендарного челябинского Маресьева

Легенда Челябинска, почетный металлург России Ильяз Зинуров живет без ног, но это не мешало ему добиться успехов в профессии. А теперь мужчине приходится бороться за то, чтобы иметь возможность хоть иногда бывать на улице. Второй год в его доме не могут установить пандус.

Почти всю жизнь Ильяз Зинуров передвигается на протезах, но сейчас, в 79 лет, решил пересесть в инвалидную коляску. Сохранять равновесие на протезах в таком возрасте трудно, а в подъезде дома, где живет инвалид, к лифтам ведут десять гранитных ступеней. Ильяз Зинуров боится упасть на них и разбиться, поэтому попросил товарищество собственников недвижимости «Наш дом» установить пандус.

— Слова «нет» в ответ я не слышал. Мне улыбаются, обещают помочь. Но уже второй год делают все возможное, чтобы пандус в подъезде не появился, — рассказал КП-Челябинск Ильяз Юнусович.

На этой лестнице в 10 ступенек и боится разбиться Зинуров. Кстати, места для пандуса здесь предостаточно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зинуров подозревает, что жильцы элитного дома по ул. Энгельса, 77А, не хотят портить отделку парадной или сталкиваться с инвалидом, ведь в глазах успешных соседей он убогий калека. Мало кто из них знает, что Зинуров — легенда Челябинска, почетный металлург России.

«ЖАЛЕЛИ И НАВЕЩАЛИ С БУТЫЛОЧКОЙ»

Две ноги выше колена Ильяз Зинуров потерял в мартеновском цехе на ЧМК — их отрубило упавшей плитой. Парню было всего 19.

Родной завод парня не бросил. Ему выделили квартиру, помогли матери и сестре перебраться в Челябинск.

— Многие меня жалели, навещали с бутылочкой. Я и сам тогда стал выпивать. Однажды выполз на кухню, а там треть пола в пустых бутылках. Я приказал себе: прекрати, не то сопьешься, — вспоминает Зинуров.

Через полгода по ходатайству комсомола парня отправили протезироваться в Москву, дали в сопровождающие парторга. Из самолета он выносил Зинурова на плечах. Специальной техники для инвалидов в аэропорту тогда не было. А помочь калеке друзья считали своим святым долгом.

Всю жизнь Зинуров ходил на протезах и не отличался от здоровых людей. Фото: из личного архива героя публикации.

Протезы сделали быстро. Но на них еще предстояло научиться ходить. Врачи дали Ильязу пять месяцев.

— Каждый день, проведенный в больнице, я тренировался: падал с протезов и вставал снова, вставал и падал. Как-то рухнул на лестнице, возвращаясь с прогулки. По телевизору шла «Весна на Заречной улице». Я увидел родной мартеновский цех и сорвался. Бросился на кровать, зарыдал... А потом как отрезало. Решил: жалеть себя больше не буду, — рассказывает Зинуров.

ЖИЛ НА ПЕНСИЮ И РАБОТАЛ БЕСПЛАТНО

Через полгода Ильяз вернулся домой, поступил на вечернее отделение вуза, устроился в проектный отдел. Жил на пенсию по инвалидности, а работал бесплатно, зато хватался за самые непростые задачи, на которые у коллег не было сил.

Ильяз Зинуров с бывшим губернатором Петром Суминым во время запуска нового стана на комбинате. Фото: из личного архива героя публикации.

Зинуров выучил несколько языков, защитил диссертацию, стал писать книги - его атлас по дуговым печам переведен на английский, его читают по всему миру.

В 90-е создал Зинуров создал инновационную фирму, объехал несколько стран. И сейчас, выйдя на пенсию, он консультирует крупное трубное производство, выезжает на встречи. В Челябинске его прозвали вторым Алексеем Маресьевым. Кто забыл: это военный летчик, герой Советского Союза. После ранения ему тоже ампутировали обе ноги. Но он вернулся в строй и с протезами вылетал на боевые задания.

— И сейчас очень хочется быть полезным. Очень хочется жить. Но для этого мне нужны коляска и пандус, — замечает Зинуров.

С ДЕТСКОЙ КОЛЯСКОЙ МОЖНО, С ИНВАЛИДНОЙ — НЕЛЬЗЯ

Чтобы поставить пандус, коммунальщики попросили Зинурова собрать подписи жильцов дома. Но это правило отменили в России еще год назад. Теперь товариществу жильцов не нравится ни одна из конструкций. Специализированная фирма уже предлагала несколько вариантов, но всякий раз их признают не соответствующими строительным нормам.

Сейчас Зинурова попросили прорубить для коляски отдельный выезд из подъезда. Заминка в том, что съезжая с платформы, его коляска блокирует входные двери.

— Если я выезжаю на ней из подъезда, другим жильцам и сейчас приходиться ждать. То же самое происходит, если в подъезд заходит женщина с детской коляской, — удивляется сути претензий Зинуров.

Ильяз Юнусович предложил несколько конструкций пандуса, но коммунальщики их забраковали.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но начальники ТСН непреклонны.

— Пока технической возможности установить пандус мы не видим. Продолжается поиск других вариантов. Никакого предвзятого отношения к этому жильцу нет. Мы ему даже десять лет разрешаем занимать парковочное место у подъезда бесплатно. Мы требуем, чтобы пандус был лицензированный, не нарушал строительных норм. Поставить можно все, что угодно. А кто его будет потом обслуживать, отвечать за безопасность? Как только проект устройства согласует отдел архитектуры, а администрация города даст нам отмашку, начнем установку, — пообещала исполнительный директор ТСН «Наш дом» Лариса Сухарькова.

ПАНДУСЫ ПОЛОЖЕНЫ ВСЕМ

В товариществе не смогли объяснить, почему поиском вариантов занимается сам жилец, а не их коммунальная служба. Обычному человеку, без технических знаний, без определенных волевых качеств, без денег сделать это достаточно сложно.

— В России есть закон, согласно которому любая организация и жилой дом должны иметь входную группу, доступную для маломобильных категорий граждан. Не только для инвалидов, но и для мам с колясками, для получивших какую-то травму, для пенсионеров с больными суставами... Пандусы нужны всем, а не только безногому человеку. В Челябинске инвалиды остались с проблемой один на один. Их интересы никто не лоббирует. Я знаю более десяти человек, на руках у которых есть решения суда об организации доступной входной группы. Но город годами их не исполняет, — рассказала КП-Челябинск председатель общества инвалидов Центрального района Челябинска Татьяна Кузнецова.

Супруги несколько лет ремонтировали квартиру, чтобы по ней можно было передвигать на коляске. Менять жилье они не хотят.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам Кузнецовой, технические проблемы не могут быть отговоркой. Пандусы ставят и в новостройках, и в старых пятиэтажках. Возможных решений — масса. Вплоть до того, что жильцам первых-вторых этажей делают подъемник с улицы. В крайнем случае людям меняют квартиры. Но у Зинурова он не крайний.

Теперь Зинуров может свободно выезжать из подъезда на инвалидной коляске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда текст уже был готов к публикации, стало известно, что под давлением нескольких общественных организаций пандус все-таки установили. Теперь Ильяз Зинуров может свободно выезжать из подъезда на инвалидной коляске. И ломать стену для этого не пришлось.

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