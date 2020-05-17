«Лежал на ИВЛ, впал в кому»: в Челябинске умер артист филармонии. Он пел на Пасху

В челябинской больнице умер 60-летний артист камерного хора Мансур Гареев. Известно, что он пел на клиросе во время пасхального богослужения. Несколько дней он пролежал на аппарате ИВЛ, затем впал в кому.

— У нас первая жертва от пандемии. Умер Миша (Мансур) Гареев. Много лет артист камерного хора, очень приличный гитарист, удивительно артистичный человек. Очень отзывчивый, порядочный, преданный музыке человек. Да и не это важно. Не знаю в церкви ли на Пасху он заразился или нет. Но и это не важно. Человека нет! Хорошего человека! Миша! Мы будем помнить тебя, пока живы сами! — написал на своей странице во ВКонтакте худрук Челябинской филармонии Владимир Ошеров.

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Как уточнил в разговоре с журналистом КП-Челябинск Владимир Ошеров, Мансур Гареев пел в Свято-Троицком храме, а не в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Напомним, последний стал очагом заражения COVID-19: после богослужения в котором на больничной койке с пневмонией и коронавирусом оказались священнослужители, пресс-секретарь Епархии и его беременная жена, а также фотокорреспондент «Комсомолки» Валерий Звонарев.

— Мансур — единственный заболевший из тех, кто был в Свято-Троицком. В больницу попали еще несколько человек, которые пели Свято-Симеоновском, но у них не в такой тяжелой форме, кого-то даже выписали уже, — продолжает Владимир Ошеров.

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Мансур Гареев попал в больницу с затруднением дыхания в майские праздники. Анализы на COVID-19 у него были отрицательные. Как отмечает Владимир Ошеров, долгое время артист пытался вылечиться самостоятельно. Когда именно заболел Гареев коллеги сказать затрудняются — из-за карантина артисты практически не видятся.

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