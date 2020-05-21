Репетиция лета: во время пандемии турбазы Челябинской области заселяют туристов с черного хода

Майские праздники стали маленькой репетицией большого отдыха. Пока одни горожане просиживали штаны на скамейках у дома, другие прыгнули в автомобили и поехали к озерам, в лес. Оказалось, что многие базы готовы принимать гостей, но конспиративно. Владельцы уверяют. что иначе им просто придется сворачивать бизнес.

— Санатории и базы отдыха принимали туристов с черного хода. Официально отдыхать здесь нельзя. Но домики, номера туристам все же сдавали. У бизнесменов просто нет выбора. Всем нужны деньги, чтобы готовить свои владения к лету. Многие верят: здравницы, базы отдыха вот-вот откроют. Сегодня это самый доступный и безопасный вариант отдыха, — говорит эксперт по туризму Олег Ежков.

РОССИЯ: ОТПУСК МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ В ОБСЕРВАТОРЕ

Здравый смысл советует этим летом не выезжать за пределы своего региона. По области многие передвигаются в личном автомобиле. Для путешествия по России больше подходят поезд и самолет. Избежать встречи с людьми на общественном транспорте невозможно. Риск заразиться возрастает в несколько раз. Но и это еще полбеды. Поезд и самолет могут попросту отменить.

— Если какой-то поезд и снимут, пассажиру предложат место в другом, — говорят в РЖД.

Самолеты на юг уже отменяют. В июне Ирина Кузина вместе с детьми и мужем планировала лететь в Крым. За бронь гостиницы и билеты на самолет женщина отдала больше ста тысяч. А на днях авиаперевозчик сообщил, что полетов не будет. Женщине предлагают перенести вылет до конца года или оформить сертификат на стоимость выкупленных билетов. Живые деньги не возвращают.

— Я не советую брать билеты на самолет. Если компания обанкротится, туристам денег вообще не видать. Перенос вылета тоже устраивает немногих, — замечает Ежков.

С 1 июня в Краснодарском крае открывают здравницы с медицинской лицензией. Готовность Крыма к приему туристов еще обсуждают. Но следует понимать: будут новые вспышки — ограничения тут же вернутся. А если кто-нибудь подхватит вирус в вашем отеле, отпуск закончится в обсерваторе.

Кстати, пляжи, общественные места в начале лета на русских курортах будут закрыты. За территорию санаториев выйти нельзя. О таком отдыхе вы мечтали?

ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ: ПРАВДУ БУДУТ СКРЫВАТЬ

Первой из заграничных курортов открыть границы грозится жаркая Турция.

— Это звучит абсурдно! Всего неделю назад мы принимали оттуда вывозной рейс, а теперь собираемся отправлять новых туристов! — удивлен Олег Ежков.

Эксперт уверен: ради экономической выгоды отели будут скрывать информацию о случаях заражения на своей территории. К тому же многие заболеют не в Турции, а вернувшись домой. Лечить ковид за границей у туристов будут. Страховщики уже подняли стоимость медицинской страховки для выезжающих за рубеж. Но конечная стоимость терапии будет непредсказуемой. Да и качество — тоже.

— Прежде всего любая страна защищает собственных граждан. И в пандемию помогать будут им, а не вам. Вот почему я советуют отдыхать дома, — говорит Олег Ежков.

Бронировать зарубежные туры не стоит из-за той же опасности потерять деньги. На май, июнь все вылеты отменили. Деньги туристам не возвращают. Туроператоры (кстати, многие из них — турецкие) договорились, что турист сможет перенести выезд на любой месяц до конца 2021 года. Если туроператор не обанкротится за это время.

К концу весны туристический бизнес все-таки оживает.

— Многие все еще опасаются, думают. Но звонков больше и больше. Каждый день мы бронируем несколько туров, — рассказали КП-Челябинск в старейшей турфирме города «Спутник».

Ожидается, что:

— с 1 июня откроются санатории и базы отдыха на территории Челябинской области;

— с 1 июня откроются санатории с медицинской лицензией в Краснодарском крае;

— с 1 июля начнут работать детские лагеря, гостиницы и пансионаты на русском побережье Черного моря;

— с 20 июня стартуют речные круизы по Волге и Каме.

Для брони уже доступен богатый выбор экскурсий и сплавов по Челябинской области и соседним регионам. Но здесь пока сохраняется режим самоизоляции. Зато в Казани с 18 мая открыли музеи и разрешили групповые экскурсии.

Есть надежда, что лето не пропадет.

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