Как вернуть деньги за школьные обеды: в Челябинске зависли суммы за неполученное из-за эпидемии питание

В Челябинске перед началом режима самоизоляции из-за коронавируса многие семьи уже оплатили основные статьи расходов на детей-школьников. Это кружки и курсы за весенние месяцы, обеды в школах. Живые деньги мало где возвращают — обычно суммы переносят на следующий учебный год. Но со столовыми для учеников не все так просто. Выясняем, как вернуть деньги за школьные обеды

— Нам обещали, что уже с этого сентября ребята с первого по четвертые классы будут питаться в школе бесплатно. Перед уходом на карантин мы оплатили обеды за будущий месяц. И теперь больше тысячи рублей где-то зависли, а они сейчас совсем не лишние, — жалуется Надежда, мама челябинского второклашки.

Суммы, зависшие на счетах комбинатов питания, разные. У одних семей — пара сотен рублей, у других — больше тысячи. И все хотели бы их вернуть.

В Минобре области заверили, что платить за питание в следующем году ученики первых — четвертых классов не будут.

— Бесплатные обеды не отменяются и появятся в школах уже с 1 сентября. Как раз сейчас, пока дети находятся на дистанционном обучении, учебные заведения занимаются оснащением столовых и пищеблоков. Деньги школам направлены. Идет заказ оборудования, проводят торги, — сообщила пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

По ее словам, в некоторых регионах России семьям начали возвращать деньги за питание школьников. Но на Южном Урале этот вопрос пока не поднимался. Многие взрослые просто не задавались такой целью. Жалоб на невозвраты от родителей нет, они сейчас заняты завершением текущего учебного года.

Как вернуть деньги за школьные обеды, КП-Челябинск рассказали в городском управлении по делам образования Челябинска.

— Для начала родителям нужно обратиться в администрацию учебного заведения и узнать, кто организует питание в школе. Если школа готовит и кормит детей сама, писать заявление на возврат следует в бухгалтерию школы. Если учеников кормит сторонняя организация, то в бухгалтерию этой организации, — рассказала пресс-секретарь управления Екатерина Самарина.

Так, в Челябинске, например, многие школы сотрудничают с «Уральским комбинатом питания» (речь идет о тех школах, где детям завели личные кабинеты на сайте Обеды.дети). Дозвониться до этой организации КП-Челябинск не удалось. Однако на сайте с личными кабинетами школьников мы нашли форму заявления на возврат денег.

— Если услуга не оказана, деньги школьникам должны вернуть. Проблем с этим не будет, — заверила «Комсомолку» Екатерина Самарина.

Если вы пробовали вернуть деньги, расскажите нам о своем опыте — положительном, негативном. Звоните или пишите в редакцию.

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