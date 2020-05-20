2020-05-20T18:24:41+03:00
Дом. Семья

«Галамарт» раздал в Челябинской области 7 тысяч бесплатных наборов

Их получили многодетные семьи и пенсионеры
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«Галамарт» раздал в Челябинской области 7 тысяч бесплатных наборов.Фото предоставлено компанией Галамарт.«Галамарт» раздал в Челябинской области 7 тысяч бесплатных наборов.Фото предоставлено компанией Галамарт.
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С 1 мая народный магазин «Галамарт» запустил благотворительную акцию – «Большие дела начинаются с маленьких шагов», и мероприятие прошло уже в нескольких российских городах. На данный момент в благотворительные фонды регионов для пенсионеров, ветеранов и многодетных семей направлены 14 000 бесплатных наборов от сети.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Так, в Челябинской области (Златоуст, Копейск, Миасс) своих обладателей нашли 7 000 бесплатных наборов. Развозить посылки помогали рыжие коты – символы народной сети. Любимцы детей, они никогда не отказываются поиграть и сфотографироваться, так что вручение подарков само по себе стало маленьким представлением.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

В наборы для пенсионеров входят разнообразные хозтовары «на каждый день»: салфетки, наборы губок для мытья посуды, полотенца, разделочные доски, салатники и другие полезные в быту вещи.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Наборы для многодетных семей – это настоящая «сокровищница» для малышей с красочными игрушками, раскрасками, головоломками и канцтоварами.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Подробную информацию об акции «Большие дела начинаются с маленьких шагов» можно узнать на горячей линии «Галамарта» 8 800 333-4-000.

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