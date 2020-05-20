«Не захотели» — двое челябинских вахтовиков, эквакуированных из Якутии, сбежали из обсерватора

Не захотели проходить самоизоляцию — из санатория «Карагайский бор» Челябинской области сбежали двое вахтовиков, которых эвакуировали с Чаяндинского месторождения в Якутии. На поиски беглецов пустили силовиков и рогвардейцев.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, нефтяников не имели право насильно удерживать в обсерваторе, так как для этого необходимо решение суда. Одного из вахтовиков нашли у него же дома в Агаповском районе. По прибытии полицейских, он заперся и отказался вернутся в обсерватор. Второго же найти пока не удалось.

— Они из последней группы, которая вернулась совсем недавно. Как они сказали, они просто не ходят находится в обсерваторе, не хотят сдавать анализы. При этом, у прошлых групп, как и у других вахтовиков, которые прилетели с беглецами таких проблем не было, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Ирина Гехт.

Сейчас же мировой суд Челябинска встал на сторону правительства. По решению судьи вахтовиков имеют право силой вернуть в обсерватор для прохождения карантина и сдачи анализов. Как подчеркнула Ирина Гехт, беглецов вернут в ближайшее время.

Жительница Челябинска, вернувшаяся из Таиланда, попала в обсерватор 00:00 00:00

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