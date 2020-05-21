2020-05-21T16:52:15+03:00
Общество

«Увидел пустующие места, посадил»: тайным озеленителем, высадившим ивы на Алом поле, оказался многодетный отец

Сергей Елизаров пять лет выращивает саженцы на балконе, и подыскивает для них места в городе
Валентина ВАГАНОВА
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Сергей Елизаров - отец троих детей. Озеленением занимается уже пять лет в свободное от работы время.Сергей Елизаров - отец троих детей. Озеленением занимается уже пять лет в свободное от работы время.Фото: из архива героя публикации
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В сквере на Алом поле кто-то высадил около 20 саженцев ив. Деревца регулярно поливают, и даже заботливо укрыли пластиковыми бутылками, чтобы их не повредили. Чиновники развели руками — не мы, и кому принадлежит инициатива, не знаем. На этом месте вообще планировали посадить липы. А это какое-то «партизанское озеленение». Тайным озеленителем оказался челябинец Сергей Елизаров.

ВЫСАЖИВАЛИ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Сергею 49 лет, он отец троих детей, по роду деятельности строитель. Озеленением занимается уже пять лет в свободное от работы время. Пришел к этому увлечению после походов в горы.

— Там такая атмосфера — сразу становится жалко, что много лесов вырубается. Поэтому и решил заняться озеленением, — рассказал КП-Челябинск Сергей. — Часто в СМИ пишут, что в нашем городе там вырубили деревья, тут вырубили. Я не приверженец кого-то критиковать. Просто решил подойти к проблеме с другой стороны: если где-то вырубают, должен быть баланс. Это еще и мой ответ плохой экологии — побольше зелени в городе. Это красиво и полезно.

Деревья Сергей Елизаров выращивает прямо на балконе. Фото: из архива героя публикации

Деревья Сергей Елизаров выращивает прямо на балконе.Фото: из архива героя публикации

Семья живет в многоэтажке неподалеку от сквера на Алом поле и часто гуляет здесь, потому высадили аллейку еще тут. Сергей выращивает деревья прямо на своем балконе. А жена и дети ему в этом помогают. Озеленение Елизаровы начали со своего двора, высадили здесь ивы и дубы, затем посадили саженцы в школьном саду гимназии № 1, где учатся сын и дочка.

Дети разделяют увлечение папы. Помогали ему высаживать ивы в сквере: носили воду, поливали и даже копали ямки для саженцев. Фото: из архива героя публикации

Дети разделяют увлечение папы. Помогали ему высаживать ивы в сквере: носили воду, поливали и даже копали ямки для саженцев.Фото: из архива героя публикации

— Шарообразные ивы очень красивые и растут быстро, результат не заставит себя долго ждать. В городе я встречал их, а вот на Алом поле — ни одной нет. Мне захотелось разнообразить фауну нашего парка. Увидел пустующие места, посадил. Вместе с детьми мы высадили около 20 саженцев, — рассказывает озеленитель.

Ивы размножаются черенками. Их Сергей срезал в сквере на Университетской набережной и проращивал с 15 марта. Фото: из архива героя публикации

Ивы размножаются черенками. Их Сергей срезал в сквере на Университетской набережной и проращивал с 15 марта.Фото: из архива героя публикации

ИВЫ ОСТАНУТСЯ В ПАРКЕ

Елизаровы ухаживают за саженцами: первые месяцы деревцам требуется регулярный полив.

— В идеале поливать нужно хотя бы через день. Но так как воду мне приходится возить на машине, мы поливаем раз в 3-4 дня. В парке гуляет много собаководов и мне еще посоветовали закрыть саженцы, чтобы собачки не подкапывали землю, — отмечает Сергей.

Вся квартира Елизаровых уставлена зеленью. Красота! Фото: из архива героя публикации

Вся квартира Елизаровых уставлена зеленью. Красота!Фото: из архива героя публикации

Челябинцы инициативу Сергея Елизарова поддержали. В соцсетях жители хвалят его и благодарят за доброе дело. Однако к «партизанскому озеленению» появились вопросы у властей. Глава района Виктор Ереклинцев встретился с озеленителем.

— Виктор Александрович сказал, что тут запланированы другие деревья. К тому же, я не учел, что здесь проходят подземные коммуникации, а это, конечно, нужно учитывать. Мы договорились, что выберем место, где ивы мешать не будут, и пересадим их, для деревьев это не принесет никакого урона.

В пресс-службе городской администрации КП-Челябинск сообщили, что деревья трогать не будут.

— Пересаживать не будут, пока решения такого не было принято.

В прошлом году Сергей с дочкой насобирали в сквере много желудей и уже прорастили дубочки. Их тоже хотят высадить на Алом поле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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