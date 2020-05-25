Девочка из Челябинска, которой искали донора всей страной, заразилась коронавирусом

Десятилетняя Полина из Челябинской области несколько месяцев живет в больнице Санкт-Петербурга. В прошлом году на помощь ей бросилась вся страна — искали донора костного мозга. Девочка пережила три операции. А недавно у нее обнаружили пневмонию и коронавирус, который атаковал и без того ослабленный иммунитет.

В прошлом году волонтеры по всей стране сдавали кровь в поддержку десятилетней девочки из Миасса. Полина Коновалова с четырех лет борется с апластической анемией. Это тяжелое заболевание крови, при котором нарушено образование кровяных клеток и резко снижен иммунитет. А теперь маленькой пациентке приходится бороться с коронавирусом, который атаковал девочку.

Перспективы у Полины долгое время были туманные. Последнюю надежду медики связывали с трансплантацией костного мозга. Но подходящего человека в российском регистре доноров и за границей, увы, не нашлось. И тогда мама девочки Ольга через соцсети попросила всех россиян сдать кровь для Полины.

— Где-то должен же жить человек, чей фенотип совпадает с фенотипом Полины. Я прошу: сдайте кровь, спасите мою любимую девочку, — молила мама Полины.

ДЕВОЧКЕ ПРОВЕЛИ ТРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Ее просьбу услышали в разных уголках большой страны. И уже спустя несколько месяцев донор для Полины нашелся, в России.

Но и тогда мама долго боялась верить удаче. Ведь донор мог отказаться от процедуры в последний момент, опасаясь вреда для собственного здоровья.

Полина борется с анемией уже шесть лет, но не теряет надежды поправиться. Фото: onco74.ru

Тем не менее трансплантация состоялась. И не одна, а три процедуры. Болезнь не хочет сдаваться без боя и пока не поддается врачам.

Первый раз костный мозг девочке пересадили еще в ноябре. Однако донорский материал не прижился. Повторная процедура прошла в начале апреля. На этот раз костным мозгом с Полиной поделился ее родной папа. Фенотип мужчины совместим с фенотипом Полина только на половину. Из-за этого медики и искали другого донора. А когда ситуация стала безвыходной, врачи решили использовать еще один шанс с новым донором.

А ПОТОМ ВМЕШАЛСЯ КОВИД

С ноября прошлого года Полина с мамой не выходили из НИИ онкологии, гематологии и трансплантации имени Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге. А в этом городе сложная ситуация с коронавирусом: больше 12 тысяч жителей Питера подхватили болезнь и больше сотни заразившихся умерли.

После второй трансплантации в городе не хватало донорской крови. Горожане боялись лишний раз выходить в люди и сдавать кровь.

— Очень нужны тромбоциты, эритроциты и прочие компоненты крови! — била тревогу в соцсетях Ольга. — Полина проходит повторную трансплантацию костного мозга в центре имени Горбачевой. Сегодня тромбоциты упали....Операция...Кровотечение... Хорошо бы сейчас перелить. Но все боятся вируса...

Девочка мечтает поправиться, стать дизайнером и открыть ресторан. Фото: из архива семьи.

Повторная операция не дала явного положительного эффекта. С минимальным разрывом девочке провели третью трансплантацию костного мозга, опять от папы.

— А потом у Полины началась пневмония. У нас взяли анализы на ковид. Результат положительный у обеих. В прошлый четверг, 21 мая, Полину перевели в другую больницу, а мне пришлось уйти на самоизоляцию. Симптомов болезни у меня нет, — рассказала КП-Челябинск мама девочки Ольга.

Сегодня женщина вынуждена снимать две квартиры в Санкт-Петербурге. В одной живет сама Ольга, а в другой ее мама. Бабушка готовит обеды для Поли и передает их больницу через волонтеров.

Каждый день Ольга общается с дочкой по телефону. У девочки сильный стресс, она в подавленном состоянии.

— Я молюсь, чтобы костный мозг прижился, заработал. Чтобы вылечили ковид. Чтобы Полину не тронули осложнения, — говорит Ольга. — Нужно, чтобы Полина поправилась. Всем очень нужно. Молитесь , пожалуйста, за нее и за меня.

Десятилетняя Полина Коновалова стала символом донорского движения в России. Благодаря девочке и ее маме регистр потенциальных доноров костного мозга в России стал гораздо длиннее. А это значит, что шанс поправиться и победить смертельную болезнь, получили другие дети и взрослые по всей России.

НА ЗАМЕТКУ

Костный мозг — это жидкая субстанция, которая содержит стволовые клетки и создает все кровяные клетки в организме. При апластической анемии, когда организм больного не производит нужное количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, пересадка бывает единственным шансом на выздоровление.

Обычно поиск донора начинают с семьи, потом ищут в российском Национальном регистре доноров, а далее — за границей.

Чтобы попасть в базу доноров костного мозга, нужно всего лишь сдать кровь из вены.

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