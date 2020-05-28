День пограничника в Челябинске: раньше охраняли границу, сейчас защищают от коронавируса

Главная аллея Парка Гагарина издалека выглядит, как обычно. Но это, если беглым взглядом. Присмотреться, и увидишь «очаги» праздника и зелено-красные-желтые флаги с надписью «Граница на замке». Детишек, экипированных в пограничные зеленые «матроски» с флажками и зеленых беретах.

На праздник многие приходили с семьями и детишками.Фото: Алексей МИКУШИН

Кстати, продавец алкомаркета, что неподалеку от парка, гордо заявил, что они сегодня точно выполнят план продаж: «А что у людей праздник, пусть гуляют».

Сами «боевые подразделения» в зеленых фуражках «развернулись» на полянках вдоль главного проспекта. Человек по 10-15. Правда, особо не маскируются. В некоторых местах даже растянуты баннеры с указанием номера части: заходите однополчане, не стесняйтесь. Но рады всем. Даже журналисту «Комсомолки» сходу предложили «100 грамм».

Пограничники располагались на лесных полянках рядом с главной аллеей.Фото: Алексей МИКУШИН

— Нет, спасибо. С праздником! Где служили?

Оказалось, что в горах Киргизии. Еще во времена СССР. Рассказали, как мерзли в снегах, как пытались застрелить Архана — горного козла. Мяса на заставе не хватало, пришлось охотиться.

— Пару очередей пустили. Он упал. Подходим. Лежит. Вдруг, вскакивает и бежать. Мы в него по полмагазина. Упал окончательно. Вот зверь! Вот живучий, — делится эмоциями один из пограничников.

Фонтан - излюбленное место для гуляний.Фото: Алексей МИКУШИН

Пограничники охотно делятся историями со службы. Один вспомнил, как во времена СССР на границе Казахстана и КНР, в 1969 году, в их части китайцы ночью перерезали две заставы — человек 50. Тогда это были спорные территории, и здесь постоянно происходили стычки. И в Казахстане и на Дальнем Востоке, и в Амурской области.

Ветераны пограничных войск.Фото: Алексей МИКУШИН

Другой рассказал, как охраняли границу в горах Памира на высоте пяти тысяч метров. Выживали в тяжелейших условиях: на такой высоте из-за недостатка кислорода очень сложно поддерживать огонь, да и вода в котелках закипает очень-очень долго…

— В этом году раз в пять меньше народа. Все из-за ограничений в связи коронавирусом. А еще сказали, что в парке будет дежурить Росгвардия, и народ решил посидеть дома, — рассказал один из ветеранов-пограничников.

Бывшие "погранцы" любят и ценят свой флаг.Фото: Алексей МИКУШИН

На выходе из парка встретил целый пограничный семейный подряд. Папа с мамой и трое детишек. Все экипированы под стать празднику. Отец семейства Андрей Корыстин — член Совета ветеранов пограничной службы Челябинской области попросил через «Комсомолку» поздравить всех ветеранов, бывших и нынешних военнослужащих с Днем пограничника.

— Полиция накануне нам сообщила, что задерживать никого не будут при условии соблюдения порядка. Но экипажи будут дежурить.

Около парка Гагарина дежурили экипажи ДПС.Фото: Алексей МИКУШИН

Наши пограничники и так всегда ведут себя прилично. Эксцессов не будет. Всех попросили не собираться большими компаниями и соблюдать социальную дистанцию. Все, как могут, стараются это делать. В этом году из-за пандемии в городе не проводилось торжественных и массовых мероприятий. Но мы возложили венок и цветы на Аллее Славы. Было всего несколько человек. Все в медицинских масках, дистанцию соблюдали. Раньше охраняли границу, сейчас вот защищают себя и товарищей вируса. Военные — народ дисциплинированный. Сказали надо, значит надо, — отметил Андрей Корыстин.

Андрей Корыстин: "За тех, кто после 20".Фото: Алексей МИКУШИН

«За тех, кто после 20-ти» — традиционный тост пограничников. Дело в том, что на границе развод воинских подразделений части проходит в 20:00. Именно в это время пограничники получают те или иные предписания: кто пойдет в дозор, кто-то будет работать в тревожной группе, кто-то на заслоне… Сутки у пограничников начинаются именно с 20:00. Так, что на само деле День пограничника нужно отмечать не 28 мая, а накануне вечером – с 20:00.

На праздник многие приходили с семьями и детишками.Фото: Алексей МИКУШИН

КСТАТИ

Военная служба в пограничных войсках – контрактная. Пойти в этот род войск можно только, отслужив срочную службу. Профессиональные критерии отбора, в том числе, и по здоровью, очень серьезные.

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