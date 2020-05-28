2020-05-28T18:06:15+03:00
Общество

Нужно учесть все: Алексей Текслер рассказал о строительстве спортцентра в челябинском лесу

Спойлер: проект исполнят, но с изменениями
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Объект вызвал множество споров среди граждан. Фото: Министерство спорта Челябинской областиОбъект вызвал множество споров среди граждан. Фото: Министерство спорта Челябинской области
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Все таки будет построен: Алексей Текслер высказался о строительстве центра олимпийской подготовки по хоккею у Тополиной аллеи в Челябинске. По мнению губернатора, сейчас очень важно услышать обе стороны конфликта и учесть их просьбы.

— Моя позиция такая. У людей должна быть возможность гулять, существующая рекреационная зона должна быть благоустроенной, удобно для людей. Здесь в этом сомнения нет. То, что предлагается проектом спортивный объект и не предлагается объяснение того, как люди должны отдыхать рядом со своими домами, которые привыкли проводить там время, это неправильно. Здесь я коллег уже поправил. У нас вчера была встреча с городом, общественниками, заинтересованными сторонами, — рассказа глава региона изданию 74.ru.

По итогам, сейчас принято решение о том, что объект будет построен. Как объяснил Алексей Текслер, сейчас на Северо-Западе слишком мало подобных социальных мест, поэтому у граждан особенно высоки потребности в таких центрах. Однако будут определенные изменения.

— Первое — людям должен быть предложен понятный проект благоустройства территории, его надо сделать удобным, современным. Там много лет люди отдыхали, но удобств не было. Решение простое. Дано поручение. Проект скоро представят. И люди смогут отдыхать точно. Но при этом и сам объект должен быть построен. А остальные объекты надо так компактно разместить, чтобы минимально затронуть насаждения, которые есть там. Я знаю, несколько десятилетий там растут деревья. Зеленая территория, люди привыкли. Здесь нужно соблюсти все интересы, — считает губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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