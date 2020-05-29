«Следили за соседями, гоняла полиция»: как самый грязный город остался единственной точкой без COVID-19 на карте Челябинской области

Долгое время в Челябинской области оставалось два муниципалитета, где нет подтвержденных случаев COVID-19. Сегодня, 29 мая, стало известно, что Увельский район пал под натиском вируса нового типа. Госпитализирован 61-летний житель, контактировавший с больным. Его состояние уточняется. По иронии судьбы самым «чистым» городом оказался Карабаш, известный как «черная точка планеты» (хотя еще в 2010 году он был исключен из списка самых грязных городов России).

Медицинские маски будут разлагаться сотни лет, но из них можно делать лавочки и лежачих полицейских, — Дмитрий Закарлюкин 00:00 00:00

САМЫЙ ГРЯЗНЫЙ ГОРОД ЧИСТ

Несмотря на то, что в последние годы промышленное оборудование модернизируют, былая слава дает поводы для шуток, что вирус нового типа испугался хвостохранилищ и шлакоотвалов. Кто-то шутит, что скоро туда переберутся олигархи с Рублевки — будут спасаться от COVID-19.

Градообразующее предприятие модернизируется. Фото: Вадим Архипов

Мы пообщались с жителями Карабаша, чтобы узнать, как живет город и держит оборону.

— Да все, как у вас в Челябинске… Молодежь гуляет. Кого-то даже полиция отправляла по домам. С пожилыми людьми ситуация интересная: одни боятся выходить на улицу, другие говорят, что в этой жизни они видели все и не боятся никаких вирусов, — рассказала жительница Карабаша Анна. — Почти все взрослое население трудится на градообразующем предприятии, производство останавливать нельзя, поэтому в их жизни мало чего изменилось. Больницы, администрация тоже работали, в садиках дежурные группы были.

Знаменитые «хвосты» — любимое место фотографов. Фото: Вадим Архипов

Как отмечает наша собеседница, с наступлением тепла почти все, кто живет в квартирах, переехали на дачи. Таким образом, число самоизолированных увеличилось.

При этом поводы для волнений у горожан есть. В Карабаше активно ведется строительство, рабочие — иногородние. Так называемые «контактные» приезжают, чтобы провести двухнедельную изоляцию на своих дачах, продолжают возвращаться туристы.

— Глава города на свой странице во ВКонтакте публикует информацию о том, сколько человек находятся под наблюдением. Мы все подписались, читаем его посты. А вообще город маленький, все имена разносит «сарафанное радио». Когда у нас соседи приехали из-за границы, мы активно следили за ними. Вышли мусор вынести — сразу звонили в Роспотребнадзор. Нельзя же выходить! — поделился житель города Николай.

— Никто никого пальцем не тронул. Просто следим, волнуемся, — поправляет Анна. — Понимаете, у нас много пожилых людей. Если начнется эпидемия, полгорода умрет!

Спаси и сохрани Карабаш от коронавируса. Фото: Вадим Архипов

— Надеемся, что коронавирус нас обойдет. Пусть это будет наша фишка. Должен же город прославиться с хорошей стороны, — добавил Николай.

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ И ПАМЯТКИ: КАК ДЕРЖАЛАСЬ СТОЛИЦА ГРЕЧКИ

— У нас на сегодня первый подтвержденный случай. Статистика на сайте Коронавирус74, — сообщила журналисту КП-Челябинск в администрации Увельского района.

Буквально накануне мы пытались выведать секрет, почему держится (а точнее уже держался) район, прочно ассоциирующийся у челябинцев с гречкой «Увелкой». Помните, крупа в фирменной упаковке засветилась в клипе Робби Уильямса?

В клипе Робби Уильямса «Тусуйся как русский» отчетливо видна ярко-красная пачка гречневой каши «Увелка»Фото: кадр с видео

— Меры у нас принимались все те же, что и в других территориях: самоизоляция, поддержка пожилых соцработниками, усиление санитарных мер. В течение месяца по громкоговорителям в центре поселка Увельского звучала информация о том, что нужно воздерживаться от выхода из дома. Школьники учились дистанционно, хоть и было немало сложностей, — рассказали в администрации. — Проводились рейды с участием представителей полиции, администрации района и сельских поселений. Беседовали с гуляющими, выдавали памятки, разъяснили правила.

КОММЕНТАРИЙ

Доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии ЧелГУ Светлана Андреева:

— Думаю, воздух там, в Карабаше не такой уж и особенный для коронавируса. Возможно, это связано с тем, что жители не контактировали с больными, не приезжали в крупные мегаполисы. Скорее всего, контакт с инфицированными был минимальным, поэтому они держатся до последнего. Как только они начнут контактировать с людьми, риск заболевания повысится.

Ждать ли второй волны коронавируса и как болеют кошки, — вирусолог ЧелГУ Светлана Андреева 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru