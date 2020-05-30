Кошки с коронавирусом и челябинский иммунитет: 10 вопросов вирусологу о коронавирусе и гриппе

Старший преподаватель кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Челябинского госуниверситета Светлана Андреева стала гостем эфира на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM). Она ответила на самые волнующие челябинцев вопросы о пандемии коронавируса и гриппе.

ВТОРАЯ ВОЛНА

1. Будет ли вторая осенняя волна коронавируса?

— Полагаю, что, к сожалению, такая вероятность в осенний период довольно высока. Причиной может стать увеличение числа социальных контактов. Если летом многие находятся дома, то осенью после начала образовательного процесса в город будут стекаться студенты из других территорий, в том числе, иностранные граждане. Откроются школы, кружки, спортивные секции. Риск возрастет в разы. К осени, скорее всего, противовирусная вакцина еще не будет протестирована, а коронавирус никуда не исчезнет из человеческой популяции. Кроме того, на распространение вирусной инфекции влияют и погодные условия. В холодное время года вероятность любых простудных заболеваний возрастает. Переохлаждение для организма это всегда стресс.

Вторая волна ожидается, но надеемся, она будет протекать легче потому, что люди уже знакомы с целым набором противоэпидемиологических мероприятий. Если пойдет волна, то снова закроются школы, вузы, часть предприятий, организаций. Будет введен усиленный режим ограничений.

2. Сколько раз могут надвигаться на общество такие коронавирусные волны, и когда это может прекратиться? Неужели это бесконечно?

— Пока не появится прослойка населения с иммунитетом против коронавируса, пока не начнется массовая вакцинация, либо не возникнет большое число переболевших людей, у которых уже сформируется стойкий иммунитет против коронавируса. Соответственно из-за этого заражаемость будет гораздо меньше.

О НОГАХ И «КЛИНИКЕ»?

3. По статистике примерно 50 процентов людей сегодня болеют бессимптомно. Это хорошо или плохо? И нужно ли массово тестировать все население?

— Если бы инфекция всегда протекала в острой форме, было бы проще. В таком случае просто изолируют всех пациентов, в том числе, и тех, кто контактировал с больным. А когда человек переносит инфекцию, как говорят, на ногах, легко и сам об этом не знает, заражает окружающих.

Что касается массового тестирование, то оно не всегда эффективно и не всегда дает положительный результат. Иногда он может быть ложным. Например, когда концентрация вируса крайне мала и человек только сегодня или вчера контактировал с инфицированным. При этом вирус уже проник в клетки. Тест-системы могут это просто не уловить. А через три-пять дней начнет проявляться «клиника». Таких примеров, когда сначала был отрицательный результат, потом острая фаза заболевания, довольно много.

4. Говорят, что у нас есть какой-то свой «уральский иммунитет». Люди далеко не всегда соблюдают масочный режим, социальную дистанцию, занимаются спортом на открытом воздухе, нарушая инструкции, распоряжения и прочее. Про «уральский иммунитет» это правда?

— Наивно предполагать, что у нас какой-то особенный «уральский иммунитет». Нет такого. Огромную роль, на мой взгляд, сыграли противоэпидемиологические мероприятия. Закрыто очень много учреждений, организаций, где всегда собиралось большое количество людей. Нет такого тесного, массового социального контакта между людьми. Хорошо, оперативно и грамотно работают и медицинские работники. Они, в том числе, и предупреждают категории заболевших и контактировавших с ними людей о грозящих штрафах. Эти меры работают.

198 МУТАЦИЙ

5. Ослабление режима самоизоляции многие воспринимают чуть ли не как его отмену. Не рановато ли всех начали «выпускать из дома», может ли это привести к очередным волнам распространения коронавирусной инфекции? Как это было, например, после майских праздников?

— Такие ослабления ограничений ведут к увеличению числа контактов, и, соответственно, к росту числа заболевших. К сожалению, это так.

6. Действительно ли со временем коронавирус теряет свою силу, агрессию? Правда, что это не один вирус, а большое количество его штаммов? И чем опасно самолечение?

— На самом деле вирус действительно мутирует. Адаптируется к организму человека. На сегодняшний день у коронавируса обнаружено 198 мутаций. Но это не говорит о том, что он ослабел, или наоборот набирает силу, становится более опасным. Определение таких мутаций поможет специалистам выработать вакцину. Пока их число очень велико. Это не позволяет быстро создать такую вакцину.

По миру сейчас «гуляет» те самые 198 мутаций. Коронавирус – это не один вирус, как принято думать. Это разные штаммы, которые приспосабливаются к своему «хозяину». И ученые по всему миру изучают эти штаммы и вносят в общую базу данных о геноме вируса. Она постоянно пополняется.

Самолечение опасно тем, что на каждом этапе человек должен принимать определенные препараты, а их назначение и время приема может указать только врач. Некоторые принимают иммуностимуляторы. Но это не решение проблемы. Врач нужен и для того, чтобы контролировать состояние пациента. К примеру, неконтролируемый прием жаропонижающих препаратов может привести к обострению хронических заболеваний.

ПОЧЕМУ ДЕРЖИТСЯ КАРАБАШ

7. Скорость распространения удивила ученых? Были ли подобные практики в вирусологии? Грипп в этой связи не так опасен?

— Это обычная мутация. Не больше, не меньше. Грипп даже опаснее, чем коронавирус. У него больше мутаций. И ученым будет проще разработать вакцину для борьбы с коронавирусом. Это будет один или два препарата.

8. Пневмония и коронавирус – разные вещи? И второе: на Южном Урале есть две территории, где на 27 мая не было ни одного зараженного коронавирусом – Карабаш и Увельский район. Может, там воздух какой-то особенный?

— Безусловно. Пневмонии никто не отменял. Коронавирус – это отдельное заболевание.

По Карабашу и Увелке — дело не в воздухе. Просто, скорее всего, в этих территориях не контактировали или контактировали, но минимально с больными коронавирусом, не приезжали в крупные города… Поэтому они держатся, как говорят, до последнего.

ОПАСНО ЛИ ТРОГАТЬ ТОВАР В МАГАЗИНЕ

9. СМИ рассказывали о случае, когда хозяин сделал тест и себе и своей кошке. И оказалось, что у «мурки» тоже COVID-19. Насколько это опасно для человека? Кошка тоже переносчик вируса?

— У коронавируса есть особенность. Он имеется у кошек и у хорьков. Но эти животные являются тупиковыми «хозяевами». Их вирус не передаются человеку. Так что не нужно избавляться от своих домашних питомцев. Это не опасно. Пока передача такого вируса от кошки или хорька человеку не доказана.

10. В магазинах, в общественных местах нам всегда напоминают: не трогайте товар, если не собираетесь его покупать, протирайте ручку тележки, носите перчатки. Насколько это спасает от заражения?

— Это не избыточная мера. Если в магазин зашел человек, зараженный коронавирусом, и прикасался к тем или иным предметам, то на них вирус может держаться от трех и более дней. Если это холодильное оборудование – до 10 дней. Риск передачи контактным путем не так велик, но он всегда остается и нужно соблюдать рекомендуемые требования.

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