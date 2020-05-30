Пока онлайн, зато бесплатно: в Челябинской области открываются детские лагеря

Детские лагеря этим летом начнут работать не раньше июля. И только в тех территориях, где свежих случаев заражения коронавирусом не будет в течение двух недель. Первыми обещают открыть школьные лагеря, в которых нет чужаков с других территорий. А потом постепенно откроют загородные площадки.

Чтобы школьники не скучали без дела в начале лета, уже в понедельник, 1 июня, в области открываются виртуальные лагеря. Посещать их площадки сможет любой желающий школьник, даже если в его семье нет лишних денег на покупку путевки.

Все онлайн-лагеря из представленных в этой подборке бесплатные. Они будут работать в течение всего июня.

«ЛЕТО С МЕТЕОРОМ»: ДЛЯ ВСЕХ И РАЗНОЕ

(лагерь государственного автономного учреждения по организации отдыха и оздоровления детей «Метеор»)

Весь июнь гостей лагеря ждут мастер-классы, концерты, а также увлекательные и познавательные проекты.

«Арт-каникулы»: для творческих ребят 7-14 лет, которые любят читать, писать небольшие рассказы, рисовать, мастерить из бумаги и других материалов.

«Юный финансист»: для сообразительных ребят 12-17 лет, которые хотят побольше узнать о деньгах и бюджете, о современных финансовых инструментах. Ребят научат зарабатывать и накапливать ресурсы, раскроют секреты финансового успеха.

«Агент безопасности»: для ребят 9-12 лет. Участникам каждый день будут раздавать задания Суперагента Безопасности — собрать логический пазл, разгадать шифровку, нарисовать схему безопасного маршрута...

«Занимательная физика»: для ребят 9-12 лет, которые готовы изучать загадочный мир природных явлений и проводить крутые физические эксперименты.

Как попасть. Записаться в лагерь по этой ссылке.

«СПОРТЛАНДИЯ»: БЕГАЕМ, ПРЫГАЕМ И ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ

(лагерь Областной детско-юношеской спортивной школы)

Это лагерь для самой непоседливой детворы в возрасте от 7 до 18 лет.

Ребята смогут принять участие в спортивных проектах, в челленджах, фотоконкурсах, викторинах. Ведущие тренеры и спортсмены Челябинской области расскажут школярам о здоровом образе жизни и увлекут спортом.

Как попасть. Зайти на сайт Областной детско-юношеской спортивной школы или на страничку «Школьный спорт Челябинской области» в социальных сетях.

«ОНЛАЙНЕР»: МАСТЕРИМ КОРАБЛИ И УЧАСТВУЕМ В АВТОГОНКАХ

(лагерь Дома юношеского технического творчества Челябинской области)

Это лагерь для тех, кто умеет и любит работать руками. Всего за месяц вы научитесь делать модели кораблей, морских животных, памятников архитектуры и другие поделки, которыми можно украсить дом.

Организаторы лагеря обещают познакомить школьников с тайнами Мирового океана и сводить в маринистический музей Калининграда. А еще — поиграть в хакеров, разгадывая загадки на виртуальной карте технического творчества.

— Самые дерзкие смогут создать свой собственный мультфильм, стать пилотом радиоуправляемого автомобиля на «RC гонках» и разработать собственную модель для участия в «Формуле-1», — говорят в лагере.

Также здесь для детей приготовили курс борьбы с киберударами и киберугрозами.

Как попасть. Записаться в лагерь по этой ссылке.

«БОЛЬШЕ ЧЕМ КАНИКУЛЫ»: ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ

(лагерь Областного Центра дополнительного образования детей)

Это лагерь для тех, кто уже озаботился выбором профессии. Специально для них разработали смену «Точка определения». Ребят ждут экскурсии и увлекательные мастер-классы по таким направлениям, как SMM-грамотность, тайм-менеджмент летом, Softskills и Hardskills...

А еще ребят соберут в настоящий орлятский круг во время прямого эфира «Изгиб гитары желтой» и пригласят на захватывающий квест «Прогулка по социальным сетям».

Для подростков уже приготовили познавательные подкасты, оздоровительные мероприятия, развлекательные подборки с фильмами, книгами, спектаклями и сериалами.

Как попасть. Подать заявку на онлайн смену «Точка самоопределения». Узнать подробнее о программе лагеря можно в социальных сетях.

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