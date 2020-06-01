«Кому-то очень нравится, когда у нас что-то не получается»: священник из Челябинска об ажиотаже вокруг корабля Илона Маска

Запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту и успешная стыковка с МКС стала одной из обсуждаемых тем минувших выходных. Здесь и успех известного американского изобретателя и миллиардера Илона Маска, и проблемы российской космической программы.

Протоиерей Алексей Егоров, выпускник аэрокосмического факультета ЮУрГУ рассуждает, о том, как космическая тема переросла в политическую:

— Весь мир наполнен радостной новостью — SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon с людьми на борту. Кого-то это заставило еще раз задуматься о проблемах российского космоса. И не только космоса. Но мне лично интересно, почему это вызвало такой огромный ажиотаж во всем интернете, и что же такое произошло на самом деле.

Не хочу особо вдаваться в технические детали и тонкости этого пуска — лучше оставить это специалистам. Во-первых, нужно сказать, что это был первый пуск первый запуск американского пилотируемого корабля за почти десять лет. С 2011 года Соединенные штаты остались без собственных средств выведения людей в космос, и все миссии к МКС с тех пор выполнялись только на российских «Союзах».

Во-вторых, это была программа Коммерческих пилотируемых полетов (Commercial Crew Program), которая стартовала за год до последнего полета Спейс-шаттла. NASA принялось искать замену челноку, а в основу программы легла поистине революционная для космонавтики идея: извозом астронавтов должны заняться коммерческие компании. Они построят корабли и будут выполнять функцию космического такси, в то время как NASA проконтролирует процесс проектирования и испытания, а затем будет оплачивать полеты.

В-третьих, этот американский пилотируемый космический корабль компании SpaceX является многоразовым. Предназначен для доставки экипажа до четырех человек на Международную космическую станцию (МКС) и возвращения их на Землю.

Несомненно, что это успех американской космонавтики. Несомненно, что это выдающееся событие. Несомненно, что они на данном этапе опередили нас и вырвались вперед.

spacex Falcon 9 launches Crew Dragon on its first flight with @NASA astronauts on board!

Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Мы тоже работаем в этом направлении. То, что американцы почти 10 лет не могли наладить производство своих собственных пилотируемых кораблей и до сих пор пользуются нашими двигателями, говорит о сложности поставленной задачи и о том, что даже очень хорошее материальное положение не всегда может помочь разрешить проблему.

Безусловно, что рано или поздно, и мы тоже выйдем на этот уровень. У нас есть хороший задел. У нас есть пока чем выводить наши спутники, и есть на чем летать. Работа идет, может не так быстро, как хотелось. Но она идет.

И чем больше я вглядываюсь в победные реляции некоторых своих знакомых, тем больше понимаю — что дело не успехах американцев, а в наших неудачах. Просто кому-то очень нравится, когда у нас что-то не получается. Ведь у страны, во главе которой стоит «диктатор», не должно быть ничего хорошего, не должно быть никаких успехов, не должно быть никаких достижений.

Пусть не надеются — успехи обязательно будут. Американцам пожелаю хорошего полета и выполнения всей запланированной программы, ну а нашему Роскосмосу — дальнейшей плодотворной работы.

Стыковка корабля Илона Маска с МКС: прямая трансляция.Впервые за 10 лет астронавтов на Международную космическую станцию доставил не российский Союз , а американский комический корабль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru