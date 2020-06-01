2020-06-01T14:36:28+03:00
Общество

Соперницы — из музучилищ: 12-летняя школьница из Челябинска претендует на место в оркестре Юрия Башмета

Все премии девочка потратила на новую флейту
Ирина ГОЛЛАЙ
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Полина мечтает стать музыкантом. Фото: из архива семьи.Полина мечтает стать музыкантом. Фото: из архива семьи.
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Про Полину Гордееву говорят: «Будто родилась с флейтой!». В свои 12 лет девочка претендует на место в юношеском оркестре всемирно известного музыканта Юрия Башмета. Полина долго готовилась к очному испытанию, но коронавирус спутал все планы. Конкурс перенесли в интернет.

До утра вторника, 2 июня, любой желающий может отдать свой голос за Полину на странице отбора в национальный юношеский оркестр. Для победившего музыканта — это шанс пройти в финальный тур, который все-таки будет очным.

В семье Полины не было музыкантов. Мама — медик, а папа — менеджер по продажам. Но волей случая девочка оказалась в хоровом классе челябинского лицея № 95.

Камерный оркестр г. Таруса и Гордеева Полина, 12 лет. Й.Кванц Концерт соль мажор, 1 часть.Фото: творческая школа им. Рихтера в г. Таруса

— Мы подумали: и неплохо. Пусть чуть-чуть попоет, поиграет на флейте. А ее затянуло, — рассказала КП-Челябинск мама Полины Светлана Гордеева.

Флейта считается одним из самых непростых инструментов для начинающего музыканта. Основная сложность — выдуть красивый звук. Но у Полины сразу все получилось: и звук пошел, и пальчики побежали по клапанам. Девочка оказалась очень музыкальной.

— Все свободное время Полина отдает инструменту. Занимается 3-4 часа каждый день. Не все конечно, проходит гладко. Когда приходится учить новую партитуру, можем и поскандалить. несколько дней у нас в квартире шумно. Но Поля очень старается. И ее поддерживает педагог. Бывает, что у меня опускаются руки, а Юлия Валерьевна верит в дочку и ведет нас вперед, — замечает Светлана.

Полина Гордеева с педагогом Юлией Полуротовой и с родителями. Фото: из архива семьи.

Полина Гордеева с педагогом Юлией Полуротовой и с родителями. Фото: из архива семьи.

Школьница занимается у известного педагога Юлии Полуротовой, уже пять лет играет в ансамбле «Флейты Челябинска». Этой весной коллектив получил звание образцового.

— Вместе с «Флейтами» мы объехали пол-России. Выезжали на конкурсы, мастер-классы — впечатления на всю жизнь! В 11 лет Полина играла с камерным оркестром Тарусы. А потом ее пригласили на конкурс флейтистов в Швейцарию. Дочка вернулась оттуда с главным денежным призом, — рассказывает Светлана.

Это не первые деньги, которые школьнице принесла музыка. Девочка получает стипендию мэрии и областного управления культуры. Большую часть заработанных денег Полина потратила на покупку хорошей флейты.

— Сначала флейту мы брали в аренду в музыкальной школе. Потом купили свою, за 50 тысяч рублей. А сейчас Полина играет на более дорогом инструменте из серебра. Его звук впечатляет. Качество флейты имеет очень большое значение, — говорит мама Полины.

Поля уже решила, что музыка станет ее профессией. Она надеется, что удастся поездить по миру, а потом хочет вернуться в родной Челябинск и преподавать.

В этом году Полина заслужила поездку в сочинский лагерь "Сириус", который называют "путинским лицеем".

В этом году Полина заслужила поездку в сочинский лагерь "Сириус", который называют "путинским лицеем".

В национальном отборе в оркестр Юрия Башмета Полина Гордеева самая юная музыкантка. Ее соперницы — ученики музучилищ, которым по 16-17 лет.

— Попасть в такой известный оркестр — мечта каждого серьезного музыканта. Полина — самая юная участница отбора в этой группе, а программу играет на уровне музыкального училища. Онлайн отбор проводили известные музыканты, поэтому попасть в четверку финалистов очень престижно, — говорит преподаватель Полины по флейте Юлия Полуротова.

Поддержать талантливую девочку, отдав ей голос, можно по этой ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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