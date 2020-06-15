Главный акционер РМК Игорь Алтушкин передал семьям Челябинской области продуктовые наборы

Благотворительный фонд РМК передал семьям из Челябинской области, пострадавшим от коронавируса, почти 20 тысяч продуктовых наборов. Склад, на котором формируются коробки с продовольствием, посетили первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и супруга главы региона Ирина Текслер. Помощь Южному Уралу оказывает не только предприятие, но и лично акционер Русской медной компании и один из богатейших бизнесменов Урала Игорь Алтушкин.

Сортировочный пункт в Челябинске создан на базе Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени А.В. Яковлева. Здесь волонтеры еженедельно формируют 4,7 тысячи продовольственных наборов, состоящих из 14 наименований. Вес одной коробки с крупами, консервами и другими необходимыми продуктами — 8 кг.

Ирина Текслер и Ирина Гехт оценили помощь семьям с детьми-инвалидами. Фото: пресс-служба «Русской медной компании»

— Благодаря РМК мы охватили семьи со взрослыми инвалидами, такие, где есть дети в возрасте 18-19 лет. Формально они уже не относятся к категории «дети-инвалиды». Но, тем не менее, очень многие мамы обращались, поскольку эти дети тоже нуждаются в поддержке и помощи. Работа идет в режиме горячей линии. Некоторым людям стыдно прийти в органы соцзащиты и попросить о помощи, а такие акции помогают поддержать всех, — подчеркнула первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Ежемесячно сотни наборов от РМК получают семьи, по которым кризис ударил больнее всего.

— Представьте: семья, которая еще вчера была вполне благополучной, строила какие-то планы, вдруг осталась вообще без средств к существованию, буквально с пустым холодильником. Это шок для людей. Таким людям очень сложно просить о помощи, они привыкли решать свои проблемы самостоятельно. А теперь они вынуждены обращаться за помощью, чтобы выжить. Они, конечно, со временем справятся с этой проблемой, найдут выход. Но именно сейчас им нужно помочь пережить этот стресс, — объяснил в интервью Forbes миллиардер.

Помощь от Игоря Алтушкина пошла не только на закупку товаров, необходимых здесь и сейчас, но и на оборудование, которое может использоваться и после победы над COVID-19. В начале эпидемии журналисты составляли рейтинги бизнесменов, которые начали помогать власти обезопасить людей от опасного вируса. Сначала список был коротким, но в нем сразу появилась фамилия Игоря Алтушкина. На сегодняшний день им выделено около 718 млн рублей для Свердловской и Челябинской областей, где расположены основные активы РМК. Изданию Forbes миллиардер рассказал, почему выделяет суммы сопоставимые с тратами целого региона и как сплотил бизнесменов для борьбы с COVID-19.

— То, что происходит, касается всех, поэтому каждый в идеале должен внести свой вклад в борьбу с вирусом, проявить ответственность, добрую волю, — говорит он.

С начала апреля миллиардер практически ежедневно начал получать обращения от больниц, социальных учреждений, школ, университетов, священства, которые «не смог оставить без ответа». — Кто-то помогает развозить продукты пенсионерам, кто-то просто следует рекомендациям и не выходит на улицу, носит маску. У меня есть возможность купить сизы и оборудование — я это делаю, — объясняет бизнесмен Алтушкин.

Игорь Алтушкин одним из первых бросил силы на борьбу с пандемиейФото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области РМК в сжатые сроки запустила линию по производству медицинских масок и передала ее региону. Сейчас все средства защиты раздаются бесплатно нуждающимся и поступают в аптеки по себестоимости. Еще было организовано четыре рейса из Китая с поставкой медицинских изделий. В ближайшее время на Урал должен прибыть пятый рейс с 110 000 так необходимых экспресс-тестов на COVID-19 и сотней аппаратов ИВЛ.

— Сами понимаете — пандемия развивается во всем мире, конкуренция на приобретение защитных средств высочайшая. Нам рассказывали о случаях, когда в Китае партии сизов перекупали прямо при погрузке в самолеты в аэропорту. Ситуация очень напряженная была. Решали все возникающие проблемы в ручном режиме, — рассказывает Алтушкин.Игорь Алтушкин объединил усилия с другими уральскими бизнесменами — миллиардером и совладельцем УГМК Андреем Козицыным и основателем группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским. Так им проще быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства. Первое время бизнесменам приходилось действовать очень оперативно, чтобы не упустить необходимый груз.

Сумма, которую потратил основной акционер РМК, сравнима с расходами бюджета Челябинской области на борьбу с пандемией — на сегодняшний день, подсчитали для Forbes в пресс-службе области, из областного бюджета было потрачено 2,3 млрд рублей.

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