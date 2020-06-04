Как пройдет голосование по изменениям в Конституции РФ в Челябинске в 2020 году: участки, меры безопасности

Наконец стало известно, когда пройдет голосование по внесению изменений в Конституцию. На рабочем собрании Владимир Путин решил, что это будет 1 июля 2020 года.

Во вторник, 2 июня, избирком Челябинской области дистанционно приняла участие в заседании российского ЦИК, на котором решили, как будет проходить голосование в условиях пандемии коронавируса.

Участникам голосования предоставят маски, перчатки и санитайзер. Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Челябинской области

На участках каждому избирателям будут выдавать средства защиты: маску, перчатки и санитайзер. Также у участников голосования будут замерять температуру, а помещения обрабатывать в течение дня.

— Главная задача для нас — это сделать все для того, чтобы голосовать было не только легко, но и абсолютно безопасно, обеспечивая открытость и прозрачность всех процедур, — подчеркнул председатель избиркома Челябинской области Сергей Обертас.

Избирком проверила бюллетени. Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Челябинской области

Также челябинская Избирательная комиссия начала подготовку к голосованию и проверила сигнальные экземпляры бюллетеней.

— Начиная с 1 июня, избирком Челябинской области возобновил активную работу по подготовке к проведению общероссийского голосования. Нам нужно многое успеть, так как в ближайшее время одновременно начнется подготовка к проведению единого дня голосования, во время которого в Челябинской области планируется проведение 267 избирательных кампаний, — сообщила заместитель избирательной комиссии Челябинской области Елена Шубина.

Найти адрес своего участка можно на сайте избиркома Челябинской области либо по адресу места жительства, либо по номеру избирательного участка.

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