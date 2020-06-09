Голосовали за одно, сделают другое: жители Челябинска пожаловались на путаницу с благоустройством в Курчатовском районе

В Курчатовском районе в прошлом году благоустроили сквер на перекрестке ул. Красного Урала и Комсомольского проспекта. Замостили территорию плиткой, поставили новые удобные скамейки, урны, фонари. В этом году улучшение зеленого уголка продолжится: тут посадят цветы и кустарники, сделают детский игровой комплекс и спортплощадку с уличными тренажерами.

Помимо этого местные власти планируют благоустроить две крупные пешеходные зоны у сквера: на Комсомольском проспекте и проспекте Победы. Один участок начнут ремонтировать уже этим летом. Но почему-то, по словам жителей, не тот, что они всем районом выбрали.

В редакцию КП-Челябинск обратился житель Курчатовского района с просьбой разобраться в ситуации:

— В августе прошлого года была новость, что по результатам опроса на сайте «Активный житель 74» будет благоустроена пешеходная зона по Комсомольскому проспекту от ул. Красного Урала до ул. 40 лет Победы. Однако мне пришел ответ от администрации Курчатовского района, что оказывается, победил другой проект, причем в голосовании, которое якобы проводилось в феврале 2019 года. Но такого голосования на сайте «Активный житель 74» нет — по пр. Победы от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова. Как такое могло получиться?.

Мы проверили информацию. На самом деле, 15 июля 2019 года на сайте «Активный житель74» проводилось голосование по благоустройству пешеходной зоны в Курчатовском районе, там были указаны два участка:

— Комсомольский проспект от Красного Урала до 40 лет Победы;

— проспект Победы от Молодогвардейцев до Чичерина.

Голосование на самом деле было на портале, и победил участок на Комсомольском проспекте. Фото: Активный житель 74

На сайте городской администрации выложены результаты опроса — победила территория на Комсомольском проспекте. А в феврале прошлого года, судя по архиву, проводилось только одно голосование — за антенны в многоквартирных домах.

Почему делать будут параллельный участок мы спросили у главы района Сергея Антипова.

— Что такое благоустройство общественной территории? Это не так просто, как все понимают. К сожалению, это не происходит так: прошел опрос на портале «Активный житель 74», и сразу начались работы. Вся процедура занимает не менее полугода. Нам нужно отыграть аукцион на разработку проектно-сметной документации, определить подрядчиков, которые ее подготовят, согласовать документацию. Потом эта проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу, которая проверяет все расчеты и т.д. Только после этого мы объявляем аукционы на благоустройство, определяем подрядчиков и начинается работа, — объясняет глава района. — После опроса на портале мы начали разрабатывать проектно-сметную документацию по благоустройству Комсомольского проспекта, которую закончили только в марте этого года. Но нам нужно было еще в прошлом году определиться, что мы будем благоустраивать в этом году. А раз документации по Комсомольскому проспекту не было, мы его в план поставить не могли.

Тогда мы вернулись к предыдущему опросу 2019 года, где победила территория по проспекту Победы. Проектно-сметную документацию по ней мы начали разрабатывать на полгода раньше и, соответственно, она уже была готова. Поэтому мы и решили благоустроить в этом году территорию по проспекту Победы.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

По словам главы, в конечном итоге благоустроят оба участка.

— У нас уже готова документация не только на участок от Красного Урала до Молодогвардейцев, а даже дальше: от Молодогвардейцев до Молдавской, от Молдавской до 40 лет Победы. И три участка по Комсомольскому проспекту. В этом году по проспекту Победы мы сделаем участок от Молодогвардейцев до Ворошилова, а потом дальше — от Солнечной до 40 лет Победы, в планах еще сквер по улице Молодогвардейцев.

Так благоустроят пешеходную зону на проспекте Победы. Фото: администрация Курчатовского района

Сергей Антипов отметил, что до 1 июля все районы должны снова выставить опрос на портале «Активный житель 74» и спросить у челябинцев, что нужно отремонтировать в следующем году. В опросе будут перечислены объекты, по которым уже готовы документы, нужно определиться, что благоустроить в первую очередь. В списке Курчатовского района будет, в том числе, пешеходная зона на Комсомольском проспекте, жители могут проголосовать за нее и если большинство выскажется «за», она будет сделана в следующем году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru