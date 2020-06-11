Приоткрылись: как торговые комплексы Челябинска возобновляют работу в условиях ограничений

Челябинские торговые комплексы постепенно возвращаются к работе. Журналисты КП-Челябинск прогулялись по популярным торговым центрам и узнали, какие магазины, кроме продуктовых, работают. Предупреждаем: их список вас удивит.

В «Урале» остановлены эскалаторы, подниматься на второй этаж посетителям нельзя. На первом этаже работает «Магнит», он и не закрывался. Персонал правила соблюдает, а вот покупатели могут позволить себе ходить без масок.

Закрыты островки, где продают косметику, сувениры, аксессуары, сухофрукты и прочий товарФото: Валентина ВАГАНОВА

Торговые островки накрыты тканью, но не все. Например, работает магазин электронных сигарет — куда же без них в пандемию? Еще открыты несколько бутиков на первом этаже, судя по табличкам, они работают на выдачу заказов.

А вот магазин электронных сигарет работаетФото: Валентина ВАГАНОВА

«Золотому яблоку» и «Модису» пришлось отгородиться, чтобы организовать отдельный вход в магазины — как того требуют правила.

Парфюмерный тоже был открыт в карантин, потому что продает товары первой необходимости — и нет, это не помады, а антисептики, мыло, туалетная бумага, которую, помните, все судорожно скупали. На входе в «Золотое яблоко» покупателям предлагают надеть маску, если нет своей, можно взять бесплатно на входе. По всему залу расставлены антисептики, на полу разметка с просьбой соблюдать дистанцию в два метра. Пробники убрали. Каждый раз нужно просить консультанта предоставить аромат.

В крупных магазинах кассиров отгородили от покупателей защитными стекламиФото: Ирина ФАДЮШИНА

В «Модисе» можно пошопиться, но товар доступен не весь. Так как по правилам разрешено работать магазинам с площадью до 400 кв. м., половину торгового зала просто огородили. Доступна к покупке женская летняя коллекция, мужской и детской одежды не так много. Нижнее белье — за барьерными лентами, купить нельзя. А вот купальники в продаже есть.

Чтобы соответствовать требованиям, магазины «отсекают» лишние квадратные метрыФото: Валентина ВАГАНОВА

В «Алмазе» работает «Лента» — она не закрывалась даже в карантин. Приотрылись и другие магазины рядом с гипермаркетом. «Приотрылись», потому что вход в них открыт только наполовину. Это обувные магазины, салоны связи и (внимание!) ювелирный магазин. То ли золото и бриллианты записали в товары первой необходимости, то ли маски с жемчугами продают.

«Приоткрылся» и ювелирный магазинФото: Ирина ФАДЮШИНА

Берегите себя, чтобы карантинные меры сняли быстрее!Фото: Ирина ФАДЮШИНА

С обувными магазинами все странно: пока более мелкие магазины работают только на выдачу интернет-заказов, Zenden открыт для всех желающих. Главное: маску наденьте.

«Леруа Мерлен» работает, но пройти через второй этаж нельзя — только через парковку. Там размечен длинный проход. Охранник проверяет наличие маски. Если нет, можно купить в автомате. Рядом установлен санитайзер.

Очередь на входе в «Леруа Мерлен» тянется через парковку: охранник проверяет наличие масокФото: Ирина ФАДЮШИНА

В одних магазинах заставляют покупать маски (если нет своей), в других раздают бесплатноФото: Валентина ВАГАНОВА

Такая же апокалиптичная атмосфера в ТРК «КУБа». Работает только первый этаж, где открыт Spar, аптека, оптика, пара отделов с одеждой и магазин с кофе.

Вот такая весна 2020!Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Входы в «Никитинский» через подземные переходы на площади Революции плотно «заблокированы»: решетки, стеклянные двери, а за ними еще бело-красный волчатник. На дверях нетвердой рукой фломастером выведено: «Продуктовый зал работает! Вход со стороны Центрального гастронома. Приходите! Ждем!».

Отдел с продуктами работает, но покупателей «кот наплакал». Продавцы говорят, что такое творится с тех пор, как объявили карантин: много офисов в центре были закрыты, а народ, скорее всего, уже привык ходить в магазины рядом с домом.

Вывеску сделали по-старинке — от рукиФото: Алексей МИКУШИН

На вопрос — работают ли отделы с одеждой, охранник «Никитинского» уныло и загадочно ответил: «Ну, работают немножко». Немножко — это примерно половина отделов на первой линии и процентов 30 — на второй.

— Открылись примерно неделю назад. Мы закон не нарушаем: «отгружаем» товары только по интернет-заявкам, — рассказывает, поправляя санитарную маску продавец джинсового отдела, при этом приглашая меня примерить что-нибудь на лето.

Социальная разметка есть почти во всех магазинахФото: Валентина ВАГАНОВА

В «Кольце» непонятно по какому принципу открываются отделы. Одни во всю торгуют, другие — закрыты. На входе в большие сетевые магазины указано, что работают в режиме выдачи интернет-заказов, но вполне можно сразу приобрести вещи, главное — не влепиться в ленту, которой перекрыты входы.

Главное: не влепиться в ленту, который перекрыты входыФото: Сергей ГРУШАКОВ

В «Стольник» впускают только в маске, купить ее можно там же — за 10 рублей. Продавцы признаются, что работают на свой страх и риск.

— Почему вы работаете до восьми, хотя у вас написано до десяти вечера? — возмущается покупательница.

— Потому что сейчас карантин.

— Вот и пишите, что у вас карантин, а то я на вас пожалуюсь! — пригрозила женщина.

Повсюду расклеены предупрежденияФото: Сергей ГРУШАКОВ

В «Кари» пускают только по двое. Остальные ждут в коридоре, не всегда соблюдая дистанциюФото: Сергей ГРУШАКОВ

В другой обувной магазин — «Кари» — вход ограничен. Сотрудница пускает только по два человека, затем двери закрываются. Без всякого соблюдения дистанции людям приходится стоять в очереди.

О заветных 1,5 метрах забыли и в Fix Price. Там очередь идет плотно. Маски не у всех.

Наши люди привыкли вставать в очередь плотнееФото: Сергей ГРУШАКОВ

В «Спортмастер» вход сделали с улицы. На подходе дежурит сотрудник во всеоружии — в маске и c антисептиком для посетителей. Всех, у кого нет маски, разворачивают. Подготовленные люди без препятствия попадают в отдел. Там регулярно крутятся голосовые предупреждения о важности соблюдения социальной дистанции, рассказывается, что воздух обеззараживается с интервалом и все поверхности обрабатываются. Правда, сами покупатели не могут выдержать около часа в душной маски и приоткрывают носы, чтобы было легче дышать.

Даже буква А не выдержала ждать окончания карантинаФото: Сергей ГРУШАКОВ

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