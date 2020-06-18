2020-06-18T16:02:15+03:00
Общество

С челябинского музыканта требуют полмиллиона рублей за оскорбление в соцсетях

В ответ он обратился в ФСБ
Ирина ФАДЮШИНА
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Гарри Ананасов занимался разработкой концепции и администрированием фестиваляГарри Ананасов занимался разработкой концепции и администрированием фестиваляФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Руководитель ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп подал в суд на музыканта Гарри Ананасова (настоящее имя — Виктор Адрианов). Осенью прошлого года лидер группы «Ананасов и Ко» требовал от своего оппонента гонорар за работу по организации фестиваля «АриэльФест»: разработка концепции, сайт, эвенты в соцсетях и другое.

Ананасов опубликовал открытое письмо Геппу про «кидалово на деньги». Как вы уже поняли, пост был написан весьма эмоционально. Теперь в исковом заявлении Ростислав Гепп требует 500 тыс. рублей, а также обязать ответчика опровергнуть распространенные ранее сведения.

— Суть заявлений в следующем: артист пострадал от опубликованного мной в октябре 2019 открытого письма, понес физические и моральные издержки и страдания, от него отвернулись друзья и партнеры, ему пришлось давать объяснения в прокуратуре, в минкульте области, — написал на своей странице в Facebook Гарри Ананасов. — Вот уже полгода мне задают вопросы в отношении «АриэльФест», а именно: рассчитался ли с нами Ростислав Гепп, помирились ли мы? Отвечаю! Нет, не рассчитался, и, по всей видимости, не собирается!

Выдержки из искового заявления Геппа. Фото: Гарри Ананасов/Facebook.com

Выдержки из искового заявления Геппа. Фото: Гарри Ананасов/Facebook.com

В заявлении, поданном в суд, говорится, что партнеры, спонсоры и органы власти были введены в заблуждение. Кроме того, Геппу пришлось объясняться с прокуратурой. Соответчиками в данном являются СМИ, в которых вышли большие материалы о конфликте, причем с комментариями обеих сторон.

— Вы знаете, требовать-то требую… Мне от него денег не надо. Ананасов никак не угомонится, а я тоже не хочу, чтобы меня оскорбляли в соцсетях. Я сам виноват в чем-то: меня предупреждали, что это такой человек… А я думал: человек уже проводил фестивали, вместе будет легче. Он надеялся поделить деньги, которые ансамбль получил от спонсоров, а мы решили, что он к этому отношения не имеет. Это благотворительная помощь конкретно ансамблю. Мы их оставили на след фестиваль. В этом году из-за коронавируса не будет, перенесли на следующий, — рассказал журналисту КП-Челябинск Ростислав Гепп.

По словам Геппа, вознаграждение за работу Ананасову перечислили. Средства провели через ИП Андреев — ним был заключен договор предоставления услуг по организации мероприятия. Гепп также утверждает, что большою часть работы он делал сам совместно с артистом ансамбля Борисом Каплуном.

— Это были деньги на текущие расходы. Нам не заплатили за год работы! — прокомментировал «Комсомолке» Гарри Ананасов. По его словам, планировалось получить 500 тыс. рублей и поделить их пополам.

Гарри Ананасов обратился в правоохранительные органы. Фото: Гарри Ананасов/Facebook.com

Гарри Ананасов обратился в правоохранительные органы. Фото: Гарри Ананасов/Facebook.com

Гарри Ананасов заявил, что написал заявление ФСБ, полицию, прокуратуру и другие ведомства. Всего 12 инстанций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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