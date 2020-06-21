Больше, чем напарники: в День кинолога знакомимся с собаками челябинского ГУФСИН

Сегодня, 21 июня, кинологи вместе со своими хвостатыми напарниками отмечают профессиональный праздник. В честь этого предлагаем познакомиться с работой служебных собак кинологического подразделения ГУФСИН по Челябинской области.

Здесь ежедневно службу несут 250 специалистов-кинологов и более 300 четвероногих. В основном это немецкие овчарки — они умны, сообразительны, хорошо обучаемы и выносливы. Заступили на службу собаки еще щенками, прошли ведомственный учебный центр и стали настоящими специалистами, которым по зубам любые задания — поиск преступников, наркотиков и взрывчатки, патрулирование охраняемых объектов.

Мохнатых специалистов со щенков обучают и тренируют искать взрывчатки и ловить преступников. Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Главное оружие собак - острый нюх. Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

От служебной собаки далеко не убежишь. Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Специалисты-кинологи регионального ГУФСИН - участники и многократные победители соревнований различного уровня. Подтверждение этому множество кубков и медалей.Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Живут собаки в кинологических городках. У каждой свой просторный вольер. Но иногда хозяева в погонах забирают хвостатых домой, все-таки это больше, чем просто напарники — друзья.

Хвостатые для кинологов больше, чем напарники. Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

От такого «силовика» ничего не спрячешь. Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Кинолог Анна Нестерова со своей овчаркой Марго познакомилась, когда той был всего месяц и больше не расставалась с ней.

— 21 июня 2010 года я начала проходить службу во ФСИН. Почти все эти годы со мной моя Марго, — говорит инструктор-кинолог отдела охраны СИЗО-3 ГУФСИН области прапорщик внутренней службы Анна Нестерова.

Здесь Марго еще была маленькая. Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Хозяйка и ее собака вместе несут непростую службу, вместе отдыхают. Дома Марго — обычный питомец. Обожает играть с мячом и купаться в речке. А еще она всегда рада общению с детьми.

Отдыхают Анна с Марго вместе. Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Скоро Марго выйдет на заслуженный отдых. Достойная смена ей уже подрастает. В ГУФСИН есть племенной питомник, где недавно родились десять щенков. Через несколько месяцев малыши окрепнут и начнут спецкурс дрессировки.

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