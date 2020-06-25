Уничтожал мины и катал пионеров: под Челябинском бросили умирать боевой корабль Тихоокеанского флота

Южноуральский фотограф Александр Грехов обнаружил в лесу настоящий боевой корабль. Когда-то он бороздил просторы в составе Тихоокеанского флота. Теперь же металлического гиганта бросили умирать в глуши Челябинской области.

КАТАЛ ПИОНЕРОВ И ОХРАНЯЛ ГОРОД

Необычные кадры — не фотомонтаж. Корабль специального назначения со звучным именем «Салют» — морской тральщик, действительно «пришвартован» неподалеку от берега озера Сунгуль. Такое судно используется на флоте для обнаружения и уничтожения морских мин, а также проводит корабли через минные заграждения.

1982 год. "Салют" доставили в пионерлагерь "Орленок". Фото соцсети.

— Многие снежинцы знают историю этого боевого корабля, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск житель города Александр Сумин. — Когда-то он действительно входил в состав Тихоокеанского флота. Потом судно списали и решили перевести его в пионерский лагерь «Орленок» Снежинска. Было это в начале 80-х. Помню, как в детстве нас летом катали на нем. Полный восторг! Самый настоящий военный корабль! Уже позже я узнал, что тральщик, оказывается, использовался не только для того, чтобы катать пионеров и воспитывать в них патриотические чувства, но и как сторожевое судно.

В Снежинске работает ядерный центр, а это стратегически важное предприятие. Поэтому город обнесен забором с современной системой охраны. Покой и безопасность обеспечивают армейские и иные подразделения. А со стороны озера Сунгуль Снежинск охраняет собственная флотилия. «Пионерский» катер, в случае необходимости, тоже использоваться как сторожевая боевая единица. К «Салюту» была приписана своя команда, которая и обслуживала судно.

НА ЗИМОВКУ ПО РЕЛЬСАМ

«Морской аттракцион» списали на берег лет 30 назад. Своим ходом он дошел из пионерлагеря «Орленок» до базы отдыха «Зеленый мыс» (принадлежит одному из предприятий города). Кстати, именно там он «зимовал». Для этого соорудили специальный причал, а чуть подальше на берегу для «Салюта» была оборудована стоянка. Корабль выкатывали на берег по рельсам. На этой парковке он и стоит с начала 90-х годов прошлого века.

Тральщик неплохо сохранился. Фото Александр Грехов.

Посредине командирский мостик и боевая рубка, дополнительная надстройка для экипажа. Правда, для безопасности пассажиров сделано сетчатое заграждение, а для удобства – установлены лавки.

На капитанский мостик захаживали и пионеры. Фото Александр Грехов.

Конечно, за время простоя по корпусу полезла ржавчина, кое-какие детали сняты. Но для судна, которому, говорят, не меньше 60 лет, катер неплохо сохранился. Правда, его восстановление, по словам специалистов, будет стоить довольно дорого. Проще приобрести другой корабль.

В компании, на чьем балансе находится база отдыха, рассказали, что в начале 90-х, после развала СССР, многое пришло в упадок. Инфляция, денежные реформы, катастрофическая нехватка оборотных средств, дефицит, чехарда с собственниками предприятий. Средств на содержание «пионерской флотилии» просто не было. А эксплуатировать судно без надлежащего ухода было небезопасно. Его просто припарковали и «законсервировали». Сейчас приняты новые законы и для того, чтобы содержать такой боевой катер и заниматься перевозкой людей, тем более, детей, нужно соблюсти множество нормативов. Дело это хлопотное, и этим должны заниматься специализированные компании. Да и сам корабль сейчас находится в аварийном состоянии.

Но есть и другой вариант дать вторую жизнь кораблю:

— «Салют» – это наша история, и если будут желающие, то его можно передать кому-то, кто, к примеру, превратить этот катер в музей, — рассказали в компании.

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