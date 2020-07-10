Надувайте шарики: челябинский доктор рассказал, как выжить, подхватив коронавирус

Евгений Цаузнер. Фото: МАКЕЕВ Иван, из личного архива героя публикации.

Евгений Цаузнер — доктор в реанимации челябинской ОКБ № 3. Сюда, в «больницу скорой помощи», привозят самых тяжелых челябинских пациентов. А теперь еще и ковидных больных. Евгений Цаузнер работает не в ковидной, а в обычной реанимации. Но готов дать заразившимся один совет, как спасти свою жизнь.

«ВРАЧИ НЕ БОГИ»

Еще учась на втором курсе, Евгений пошел работать на скорой. Начинал санитаром, а потом стал врачом-кардиологом. Откатал по Челябинску 50 лет. И параллельно дежурил в стационаре больницы. Сейчас работает с пациентами на краю смерти.

— Большую часть попавших в реанимацию мы, конечно, спасаем. Но врачи не боги. Иногда пациентов подводит собственный организм. Люди годами себя разрушают плохими привычками, живут в свое удовольствие. А потом хотят, чтобы доктор их вылечил — так не бывает, — признается Евгений Цаузер.

Кстати, сам врач курил с 12 лет. Но в 30 бросил, когда стал отцом. От выпивки и от стрессов держался подальше — бегал, плавал, катался на велосипеде, когда позволяла работа. Правда, когда у медика 10-15 дежурств каждый месяц, следить за здоровьем уже не получается.

«ПАЦИЕНТ ПОСТУПАЕТ С ДИАГНОЗОМ «УМИРАЕТ», А ТАМ — КОВИД»

Когда в Челябинск пришел ковид, Евгений Годелевич имел полное право уйти на больничный по возрасту. Но коллег не бросил.

— Не было страха, ведь мы рисковали и раньше, — говорит Цаузнер. — В реанимацию человек поступает с диагнозом «умирает». А потом выясняется: у него ВИЧ, туберкулез, инфекционный менингит или ковид...

В начале месяца Евгений Цаузнер все же вынужден был уйти на больничный из-за контакта с ковид-пациентом. Но все закончилось хорошо — доктор не заразился.

«НИКОГДА НЕ СДАВАЙТЕСЬ, ЦЕПЛЯЙТЕСЬ ЗА ЖИЗНЬ»

Как-то в реанимацию ОКБ № 3 попал 45-летний мужчина, утонувший в ванной. Он вернулся домой после смены, набрал воды и уснул... Близкие успели вовремя вызвать скорую. Но у мужчины развилась двухсторонняя пневмония, и на три месяца он попал в реанимацию.

— Хорошо помню, как он цеплялся за жизнь: «Нет, я буду жить, буду!». Выполнял наши рекомендации. Желание жить и сила воли помогли ему выкарабкаться из бездны. В реанимации вообще очень важен внутренний настрой пациента. Человек сам спасает себя, а мы ему помогаем. Если ныть, умереть можно даже от насморка или пореза пальца, — считает Цаузнер.

В больнице важен не только доктор, но еще и настрой пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

В отделениях, где лежат ковидные пациенты, заразившихся заставляют надувать шарики — это один из способов раздуть легкие, пораженные вирусом. Одни ленятся, а другие стараются. Иногда эта дыхательная гимнастика помогает избежать ИВЛ и спасти человека.

— Боевой настрой нужен и после выписки. Иногда мы вытаскиваем человека из комы, а потом он погибает, потому что никто им не занимается: не крутит, не вертит в кровати, не заставляет кашлять и двигаться. Восстановление может занимать месяцы. Работа трудная, но благодарная. Если стараться, даже после тяжелейшего инсульта человек не превращается в овощ, а остается собой, — говорит Цаузнер.

Также Евгений Цаузнер полагает, что очень важно не скрывать правду от пациента:

— Если кто-либо на краю смерти, нужно сказать об этом открыто. Тогда он будет бороться. Самое страшное для врача — сообщить родным, что пациент уже умер.

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