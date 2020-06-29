«Кружится голова, а до 12 есть нельзя»: как сдавали бесплатный тест на антитела к COVID-19 в Челябинске

Проснулся: температуры нет, кашля нет, ничего не болит — типичные симптомы бессимптомного коронавируса, шутят пользователи соцсетей. Многие из нас надеются, что незаметно для себя уже перенесли ковид, особенно те, кто переболел ОРВИ зимой. Открыть завесу тайны поможет тест на антитела.

На входе в больницу изменяют температуруФото: Валентина ВАГАНОВА

Анализ не дешевый, в частных лабораториях стоит около 1500-2000 рублей. Поэтому, когда Роспортебнадзор заявил о бесплатном массовом тестировании на антитела, многие подали заявки. Позже в минздраве уточнили, что протестируют всего 2800 южноуральцев. В выборку обещали включить самых разных людей по возрасту, профессиям и месту жительства. После этого казалось, что шансов нет.

В минувшую пятницу счастливые звонки поступили сразу троим сотрудникам челябинского филиала «Комсомольской правды». Двое из них были приглашены на понедельник, 29 июня.

В списках на исследование — несколько сотен человекФото: Валентина ВАГАНОВА

При себе надо было необходимо иметь паспорт, полис ОМС, а также заполненную форму информированного согласия на участие в исследовании (бланк скачать и распечатать с сайта Роспотребнадзора).

Мне обозначили время с 12 до 14 часов, предупредив, чтоб анализ сдается натощак. Сколько часов нужно выдерживать голод — вопрос оказался спорный (где-то пишут, что четыре часа, где-то все 10). Я подошла ответственно и с утра ограничилась кусочком хлеба и водой. В итоге к 12 часам начала кружиться голова.

Для забывчивых есть маски, но при нас они никому не понадобилисьФото: Валентина ВАГАНОВА

Сдавать анализ меня направили в ГКБ №11 на Дзержинского, возможно потому, что прописана в Ленинском районе. Я приехала заранее, опасаясь наплыва желающих. На регистрацию передо мной была очередь из одного человека, вокруг суетились медики, обсуждая, надо ли посадить еще одного сотрудника, чтобы ускорить процесс.

Сдавать кровь всегда страшноФото: Валентина ВАГАНОВА

После заполнения согласия на участие и поиска моей фамилии в списке из нескольких сотен человек, распечатанном мелким шрифтом, меня сразу же пригласили в кабинет. При этом на часах еще не было 12. Вероятно в больнице решили не собирать толпу.

Сам анализ на антитела представляет собой обычный забор крови из вены.

Результаты обещали прислать на электронную почтуФото: Валентина ВАГАНОВА

— Почему надо натощак сдавать? — спрашиваю у медсестры.

— Все анализы так сдают, — замешкавшись ответила она.

Результаты обещали прислать на почту. Правда, не уточнили, когда.

Всего в Челябинской области протестируют 2800 человекФото: Валентина ВАГАНОВА

Моя коллега — менеджер отдела распространения Ирина Рябцева сегодня сдала тест на антитела в поликлинике №2 на Доватора.

— В поликлинике идет ремонт. Нас запускали с отдельного крыльца, только кабинет офтальмолога был рядом. Странно, что у врача не было помощницы, она и в списках людей искала и брала анализ, поэтому долго. Когда придут результаты, тоже не сообщили. Контингент разный, но в основном люди среднего возраста, мужчин было много, что удивило. Парочка пенсионеров и парочка детей, — рассказала Ирина.

Участников исследования называют волонтерамиФото: Валентина ВАГАНОВА

Прием заявок от желающих сдать тест на антитела завершили в минувшую пятницу, 26 июня. Тестировать волонтеров (именно так называют тех, кто подал заявки) будут до конца недели. Правда форма для подачи заявок на сайте Роспотребнадзора еще активна. Будет ли еще один этап тестирования, пока не известно.

— Напряженность иммунитета у населения или коллективный иммунитет — это главный фактор, ограничивающий распространение инфекции. Иначе говоря, когда переболело либо было привито достаточное число людей, распространение инфекции приостанавливается. Причем в этом случае меньше шансов заболеть и у тех, кто не переболел. Оценка популяционного (коллективного) иммунитета позволит специалистам-эпидемиологам прогнозировать дальнейшее развитие эпидемии на территории нашей области и планировать проведение мероприятий по профилактике данной инфекции, — рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

И в исследовании поучаствовали, и на антитела проверилисьФото: Валентина ВАГАНОВА

Как только сотрудники КП-Челябинск получат результаты исследования, мы обязательно расскажем вам. Следите за нашими новостями!

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