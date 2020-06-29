Челябинский ветврач Карен Даллакян объяснил, как поправки в Конституции помогут животным

Челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян рассказал о том, как поправки в Конституцию помогут защитить животных. По его словам, благодаря обновлению закона россияне будут ответственней обращаться с меньшими братьями, а тот, кто мучает животных, получит справедливое наказание.

– Сегодняшние законы работают не полностью, у нас есть проблемы. Зачастую мы сталкиваемся с казусами, не можем завести уголовное дело против живодеров, а спасая животных, сами оказываемся в рядах браконьеров. Принятие пункта в Конституции позволит внести изменения в ряд законов, которые не работают. Мы видим массовые недовольства жителей на жестокое обращения с животными, а уголовных дел – нет, наказания – смешные, – заявил Карен Даллакян.

Также зоозащитник подчеркнул, что формирование в обществе ответственного отношения к животным поможет сохранить популяцию редких видов зверей и птиц.

– У нас был случай: мужчина нашел краснокнижную сову, она была в мазуте. Вместо того, чтобы обратиться за помощью, он неделю держал ее дома, а затем выставил на продажу. Мы увидели объявление, изъяли птицу, но спасти сову не удалось, она умерла из-за тех самых нефтепродуктов. А в отношении мужчины не было заведено уголовное дело, ему даже штраф не выписали. Вот и получается, что нет ни птицы краснокнижной, ни наказания. Есть только закон, который легко обойти с хорошим адвокатом, – добавил ветеринар.

Карен Даллакян отметил, что с каждым годом от издевательств удается уберечь все больше представителей фауны. Многие производители косметики отказываются от испытаний продукции на животных, а вузы и исследовательские центры не используют их в экспериментальных целях.

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