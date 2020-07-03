Магнитогорцу, который изнасиловал и убил школьницу, дали большой срок

Сегодня Челябинский областной суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал и убил школьницу из Магнитогорска.

Суд установил, что 27-летний магнитогорец Мустаков делал ремонт в квартире семьи девочки. В первый день работы он позвонил хозяйке и попросил помочь поднять стройматериалы на этаж. Женщина отказалась, поскольку были заняты другими делами, и отправили на помощь свою 15-летнюю дочь. В квартире мужчина изнасиловал девушку, при этом избив ее руками и ногами, чтобы та не сопротивлялась. После случившегося насильник решил скрыть следы преступления и, взявшись за молоток, ударил девочку по голове не менее 43 раз.

За жестокое преступление придется очень долго платить

Мустакова задержали в тот же день, но свою вину он отрицал. Спустя пару минут после убийства он постучал в дверь к соседям и заявил, что отлучался в магазин, а когда вернулся, увидел девочку мертвой.

Однако избежать наказания виновнику не удалось, его отправили под суд. В отношении магнитогорца завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с действиями насильственного характера», п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Изнасилование и насильственные действия в отношении несовершеннолетней», а также ч. 1 ст. 122 УК РФ «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией».

Судья выносит приговор

В результате судья назначил Мустакову наказание в виде 19 лет колонии строгого режима. По истечении данного срока свобода убийцы будет ограничена еще на протяжении двух лет. Его признали виновным по всем статьям, кроме ч. 1 ст.122 УК РФ, в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

— Свою вину подсудимый не признал, — рассказала прокурор Кристина Афлитонова. — Он пояснил, что не причастен к данным событиям, поскольку отсутствовал в квартире в это время. Я считаю, то наказание, которое назначили Мустакову, полностью адекватно. Мы запросили у суда 20 лет лишения свободы, но по одной статье его виновным не признали. Несмотря на это, решением суда мы удовлетворены и вряд ли будем подавать апелляцию.

Прокурор считает наказание справедливым

По словам прокурора, в зале суда мужчина вел себя спокойно, но задавал много вопросов не по теме. Над своим «последним словом» он думал около суток, а в результате лишь сказал, что не считает себя виновным, и ему очень жаль.

— От наказания, назначенного по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст.122 УК РФ «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией», осужденный освобожден в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности. Гражданский иск мамы школьницы передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, — сообщила пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Приговор еще не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован.

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