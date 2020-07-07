«Будто наступил конец света и все высохло»: почему пожелтели газоны в Челябинске

В разгар лета в Челябинске пожелтели газоны, стало уныло, как осенью. Вместо зеленой травки, на которой недавно было так приятно сидеть, теперь пожухшая солома. Мы выяснили, что испортило газоны и зазеленеют ли поляны снова.

Платные парковки у вокзала, опасные заборы в центре и советы от Варламова, — обсуждаем с вице-мэром Александром Егоровым 00:00 00:00

НЕ ПОЛИВАЮТ И НИЗКО СТРИГУТ

По словам замглавы города по городской среде Александра Егорова, газоны не вынесли жары и засухи, плюс их слишком низко подстригли.

— Есть такая проблема, когда газон начинают косить, его выкашивают до земли: грязь, пыль летит — невозможно. В правилах благоустройства у нас написано, покос идет до 3-5 сантиметров. По факту, текущий норматив позволяет косить в ноль. Мы хотим это полностью исключить, увеличить минимальный уровень покоса до 5 или даже 7 сантиметров, — говорит вице-мэр. — И потихоньку перейти от ручных триммеров на автоматизированные газонокосилки, где можно выставлять высоту. Второй момент, почему трава желтеет, у нас очень тяжелый регион, погода летом жаркая, нужно усилить полив газонов, чем мы планируем тоже заняться.

Такая проблема практически во всех районах города. Фото: читатель КП

«ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ВОССТАНОВЯТСЯ»

Больше всего огорчает желтизна в центре. Но чиновники уверяют, трава скоро снова зазеленеет.

— Полив ведется не в достаточном количестве. Потому что в мае-июне температуры были выше среднестатистических. Это безусловно влияет, — рассказал КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — Что касается низкой стрижки, мы по скверам, прежде всего на Алом поле, где новые газоны, с прошлого года перестали использовать триммеры, у нас там работают газонокосилки. В них можно выставить автоматически высоту стрижки, и, соответственно, не повреждать корневую систему, что нередко происходит при использовании триммеров. Плюс сухая трава, которая скашивается, сразу же убирается в емкость, а затем выбрасывается в мешки. Не нужно оставлять ее и ждать, чтобы подсохла.

В горсаду им. Пушкина на газоне тоже желтые проплешиныФото: Валентина ВАГАНОВА

Глава района отмечает, после обильных дождей газоны начали восстанавливаться.

— Это касается, кстати, и вновь выстеленных газонов — не хватает влаги. Погодные условия нам добавляют сложности, ну и действительно нужно увеличивать периодичность полива, мы сейчас работаем над этим. В течение двух недель мы ожидаем, что газоны восстановятся.

НЕТ КУЛЬТУРЫ УХОДА

Специалисты подтверждают — трава не погибла, восстановить ее можно, но нужно приложить усилия.

— Газоны желтеют от того, что они пересыхают очень сильно. Вторая причина, когда они желтеют — от сырости, когда они вымокают и гниют. У нас, конечно, первая ситуация, — объясняет директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер. — Мы понимаем, что большая часть июня была жаркая и засушливая, и это повлияло на состояние травы в газонах, пересушивание большое. При этом в этот период никто газонам не помогал восстановиться и держаться. Никто их реально не поливал. Но это не означает, что газоны погибли совсем. Новые рулонные газоны изначально клали такими, они уже были в полудеградации, в состоянии уже пожелтевшей травы. На поле, вероятно, полив тоже не велся до такой степени, чтобы трава была напоена и зеленела. Она пересушена, она страдает. И тоже самое можно сказать по всем газонам в центре. Их действительно не поливают. У нас нет культуры ухода за газонами, никто никогда за ними не ухаживал.

Еще в начале лета на месте пожухлой травы была зеленая травка.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Если газоны будут обильно поливать, они снова зазеленеют. Но сколько на этой уйдет времени, сказать сложно.

— Если будет вода с неба, это произойдет быстрее. Но поскольку впереди у нас очень засушливые недели, я думаю, восстановление будет идти гораздо дольше. С какой периодичностью нужно поливать газоны, вам никто не скажет, это нужно делать по надобности. Надо смотреть на газон, понимать, сколько ему требуется воды. Если вы поливаете пять дней подряд и эффекта нет, значит, поливать нужно еще чаще — несколько раз в день. Но это делать на городских территориях очень затратно и очень затруднительно. Поэтому напаивать газон нужно обильно, а не просто брызгать.

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