2020-07-07T10:45:51+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какие дни в Челябинске будут самими жаркими

До конца недели в городе обещают +30 градусов
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
В Челябинск пришло летоВ Челябинск пришло летоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В июле в Челябинск пришло настоящее лето, а вместе с ним и жара, от которой не укрыться даже в тени деревьев. По данным Гидрометцентра России, сегодня в городе +30 градусов и северо-западный ветер со скоростью 2 м/с, вероятность осадков — 61%.

Жарко будет до конца недели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жарко будет до конца неделиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К вечеру станет прохладнее, но ненамного. Сегодня к 20:00 синоптики обещают +24, а на следующий день воздух прогреется до +32.

Особенно жарко будет в пятницу и субботу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Особенно жарко будет в пятницу и субботуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такая погода сохранится до конца недели. Если верить прогнозу, то самыми жаркими днями будут 10 и 11 июля (+34). Ночью столбики термометров опустятся минимум до +18.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
В Челябинской области на территории металлургического завода произошел взрыв
Погода в Челябинске на 8 июля 2020: невыносимо жарко, но еще не пик
В Челябинской области развалился аварийный дом, на который жаловались общественники
В Челябинской области вандалы испортили арт-объект, созданный в благодарность врачам
Осужденные из Челябинской области сделали необычные скамейки: такого креатива от заключенных вы еще не видели
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
Путин поручил разобраться с мучителями львенка Симбы, которого спас челябинский ветеринар
Общественный транспорт Челябинска возглавил новый начальник
Есть пострадавшие: на выезде из Челябинска мотоциклист врезался в грузовик
Приемный покой ОКБ-3 переоборудуют под «ковидные» требования
Райффайзенбанк размещает первый выпуск инвестиционных облигаций
Во время пандемии коронавируса уменьшилось количество разводов в Челябинской области
ВТБ в мае выдал каждую третью ипотеку в Свердловской области
Больницы Южного Урала украсят картинами
В Челябинске внедорожник Infiniti столкнулся с отечественной легковушкой
Челябинская «трешка» вернется к скорой помощи
Сбербанк предложил «Ниагаре» «превратить» смартфон в терминал
Коек меньше, а исцеленных — больше
В Челябинской области переехали пешехода, лежащего на дороге
Игры в воде закончились трагично: в Челябинской области утонул восьмилетний мальчик
Губернатор проверил качество помощи копейским «почечникам»
Челябинского школьника выгнали с ЕГЭ по русскому языку
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 7 июля 2020 года: за сутки COVID унес четыре жизни
В Челябинской области стартовал конкурс на должность главы управления молодежной политики
В Челябинской области изменились правила оформления субсидии ЖКК
На Южном Урале объявили прием документов на должность руководителя Главного управления молодежной политики
Алексей Текслер и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников заключили соглашение
«Помогите круто спроектировать пространства»: жителей Челябинска просят высказать свое мнение по благоустройству скверов