Синоптики рассказали, какие дни в Челябинске будут самими жаркими

В июле в Челябинск пришло настоящее лето, а вместе с ним и жара, от которой не укрыться даже в тени деревьев. По данным Гидрометцентра России, сегодня в городе +30 градусов и северо-западный ветер со скоростью 2 м/с, вероятность осадков — 61%.

Жарко будет до конца неделиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К вечеру станет прохладнее, но ненамного. Сегодня к 20:00 синоптики обещают +24, а на следующий день воздух прогреется до +32.

Особенно жарко будет в пятницу и субботуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такая погода сохранится до конца недели. Если верить прогнозу, то самыми жаркими днями будут 10 и 11 июля (+34). Ночью столбики термометров опустятся минимум до +18.

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