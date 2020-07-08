2020-07-08T21:51:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 9 июля 2020: штрафы, открытие пляжей и новые вспышки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 9 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
Поделиться:
Челябинцы, кажется, уже забыли о режиме ограничений и просто хотят нормально отдохнутьЧелябинцы, кажется, уже забыли о режиме ограничений и просто хотят нормально отдохнутьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус все также терроризирует Челябинскую область. Но уже жизнь возвращается в свое русло. Особенно это заметно на южноуральских пляжах, которые закрыты, но вовсю работают.

Коронавирус в Челябинской области: почему растет статистика

00:00
00:00

По информации на раннее утро 9 июля в регионе подтверждены 8682 случая заболевания COVID-19. Правда, в статистике есть и положительная динамика. Впервые за последнее время число выздоровевших за сутки превысило количество заболевших, это 141 случаев к 139. Отметим, что 5358 пациентов вылечились и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки умерло 4 человека. COVID-19 стал сопутствующим фактором :

— цирроз печени, портальная гипертензия (ковид сопутствующий)-пациентка, 73 года;

— острое нарушение мозгового кровообращения, отек мозга (ковид сопутствующий)-пациентка, 81 год;

— хроническая обструктивная болезнь легких, атеросклеротическая болезнь сердца (ковид сопутствующий)- пациент, 68 лет;

— хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность (ковид сопутствующий)-пациент, 67 лет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске официально открыт купальный сезон на 12 пляжах. Теперь жители города могут их свободно посещать. Но, честно говоря, ограничительные меры до этого их не останавливали — берега водоемов были заполнены отдыхающими людьми и ранее.

Теперь жители города могут купаться не только в фонтанах, но и на пляже Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Теперь жители города могут купаться не только в фонтанах, но и на пляжеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Трехгорном

Вчера стало известно, что в Трехгорном была выявлена вспышка коронавируса. Девять сотрудников ФГУП «Приборостроительный завод» имеют симптомы, схожие с ковидной пневмонией. Выяснилось, в конце июня они отдыхали на теплоходном круизе. Но не совсем понятно, как они умудрились там оказаться, ведь границы в России закрыты для путешествия. Надеемся, что в будущем мы получим более подробные разъяснения на этот счет. Кстати, на заводе уже была проведена обработка территорий, которые могли посещать предполагаемые инфицированные сотрудники.

Коронавирус в Магнитогорске

После проверок фитнес-клубов власти решили заняться общественным транспортом. В суровом городе начали высаживать пассажиров, которые катаются по улицам без масок. В период с 6 по 7 июля было составлено 44 протокола, связанных с нарушением коронавирусного режима.

Режим повышенной готовности будет действовать в Челябинской области до 12 июля. К этому числу правительство региона планируют постепенно снимать ограничительные меры.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 9 июля 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Новости 24
У челябинского «Трактора» сорвались тренировки в Беларуси из-за карантина по COVID-19
В Челябинске вновь ограничат движение сразу на нескольких улицах города
В Челябинске машина застряла в ограждении после столкновения с КАМАЗом
Пытался спастись через окно: в Челябинской области загорелась пятиэтажка
В Челябинске мошенник похитил у 90-летнего пенсионера 40 тысяч рублей
ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей
В Челябинске осудят ОПГ мошенников, которые обманули более 100 человек по всей России
В Челябинске появилось граффити «Город трудовой доблести»
Все могло закончиться печальным исходом: челябинский спасатель вытащил из воды тонущего ребенка
Тройняшки-именинницы получили от Алексея Текслера велосипеды
В закрытом городе Челябинской области выявлена вспышка коронавируса
«В первый раз отрекаюсь скандалить»: челябинец написал стихотворение Есенина на стене элитного здания
«Аж голову кружит»: какие аттракционы ждут Челябинцев в парке Гагарина
Житель Челябинска, застреливший хаски, предложил хозяйке пса пойти на мировую
Челябинск отметит присвоение звания «Город трудовой доблести» концертом на Кировке
В начале учебного года родители школьников-инвалидов ежемесячно будут получать 22 тысячи рублей
«Ищите место с кондиционером»: в МЧС рассказали, как жителям Челябинска спасаться от жары
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
Челябинский областной суд отправил наркокурьеров из Казахстана в тюрьму на 12 лет из-за 4 кг наркотиков
Момент аварии с перевернутой скорой в Челябинске попал на видео
В Челябинске скорая помощь с беременной женщиной попала в ДТП
В Челябинской области сотрудницу Ростехнадзора подозревают во взяточничестве
Как животные в челябинском зоопарке спасаются от жары