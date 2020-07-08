Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 9 июля 2020: штрафы, открытие пляжей и новые вспышки

Коронавирус все также терроризирует Челябинскую область. Но уже жизнь возвращается в свое русло. Особенно это заметно на южноуральских пляжах, которые закрыты, но вовсю работают.

Коронавирус в Челябинской области: почему растет статистика 00:00 00:00

По информации на раннее утро 9 июля в регионе подтверждены 8682 случая заболевания COVID-19. Правда, в статистике есть и положительная динамика. Впервые за последнее время число выздоровевших за сутки превысило количество заболевших, это 141 случаев к 139. Отметим, что 5358 пациентов вылечились и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки умерло 4 человека. COVID-19 стал сопутствующим фактором :

— цирроз печени, портальная гипертензия (ковид сопутствующий)-пациентка, 73 года;

— острое нарушение мозгового кровообращения, отек мозга (ковид сопутствующий)-пациентка, 81 год;

— хроническая обструктивная болезнь легких, атеросклеротическая болезнь сердца (ковид сопутствующий)- пациент, 68 лет;

— хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность (ковид сопутствующий)-пациент, 67 лет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске официально открыт купальный сезон на 12 пляжах. Теперь жители города могут их свободно посещать. Но, честно говоря, ограничительные меры до этого их не останавливали — берега водоемов были заполнены отдыхающими людьми и ранее.

Теперь жители города могут купаться не только в фонтанах, но и на пляжеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Трехгорном

Вчера стало известно, что в Трехгорном была выявлена вспышка коронавируса. Девять сотрудников ФГУП «Приборостроительный завод» имеют симптомы, схожие с ковидной пневмонией. Выяснилось, в конце июня они отдыхали на теплоходном круизе. Но не совсем понятно, как они умудрились там оказаться, ведь границы в России закрыты для путешествия. Надеемся, что в будущем мы получим более подробные разъяснения на этот счет. Кстати, на заводе уже была проведена обработка территорий, которые могли посещать предполагаемые инфицированные сотрудники.

Коронавирус в Магнитогорске

После проверок фитнес-клубов власти решили заняться общественным транспортом. В суровом городе начали высаживать пассажиров, которые катаются по улицам без масок. В период с 6 по 7 июля было составлено 44 протокола, связанных с нарушением коронавирусного режима.

Режим повышенной готовности будет действовать в Челябинской области до 12 июля. К этому числу правительство региона планируют постепенно снимать ограничительные меры.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 9 июля 2020 года.

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