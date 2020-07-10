«Уже трясет от кашля»: беременная челябинка с признаками коронавируса вторые сутки не может дождаться скорой

Челябинка Юлия Позднякова заболела в начале июля. Сначала думала, что отравилась купленной на базаре дыней. На проблемы с кишечником тогда указывали все симптомы.

— Была слегка повышена температура, меня знобило, а самое главное — постоянно хотелось в туалет, — рассказывает Юлия.

Принимать таблетки женщина не решилась, ведь она находится на 26-й неделе беременности. На таком сроке химия может навредить малышу. Юлие пришлось выпить парацетамол, чтобы сбить температуру.

Но становилось все хуже и хуже.

«МАШИНА НЕ ЕДЕТ — БЫЛ КАКОЙ-ТО СБОЙ»

— Температура в течение дня повышалась. Утром я просыпалась с нормальной температурой, а к вечеру они поднималась до 37,8 градусов. Появилась легкая боль в груди. Начался кашель. Особенно сильно он доставал, когда я ложилась, — говорит Юлия.

В ночь на среду, 8 июля, состояние женщины стало критическим.

— Чувствую себя очень плохо, просто захлебываюсь от кашля. Даже говорить трудно, — рассказывает она и кашляет в трубку.

В четверг, 9 июля, Юля вызвала доктора из поликлиники. Врач поставила ей диагноз «внебольничная пневмония» и пообещала направить скорую помощь. К обеду женщину навестили медики неотложки. Они еще раз заверили, что пациентка должна ждать скорую помощь, которая отвезет ее на компьютерную томографию легких.

К вечеру оказалось, что на подстанции скорой помощи случился сбой. В программе значилось, что врачи уже выезжали к беременной. В итоге утром 10 июля, в пятницу, Юлия снова оформила вызов, но до сих пор не дождется бригаду.

— Я хочу поскорее узнать диагноз и начать лечение. Я живу вместе с шестилетним ребенком и мамой, которой 70 лет. Сейчас они находятся в зоне риска. Переживаю и за малыша, которого ношу под сердцем. Но я не знаю, куда еще позвонить, обратиться, чтобы скорая, наконец-то, приехала! — говорит Юлия.

«ВСЕ БРИГАДЫ ЗАГРУЖЕНЫ»

— Вызовы на компьютерную томографию не относятся к разряду срочных, ведь речь идет об обследовании. А таких вызовов сейчас очень много. И ждать порою приходится долго. Наши бригады работают в загруженном режиме, — объяснил главный врач городской станции скорой помощи Александр Васильев.

Он также пообещал взять вызов к беременной женщине на личный контроль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru