2020-07-15T07:41:17+03:00
Общество

«Пей, если кажется, что голодный»: врач из Челябинска о вреде и пользе холодных напитков в жару

Рассказываем, чем лучше утолять жажду летом и сколько нужно воды
Ирина ГОЛЛАЙ
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Холодные напитки помогают в жару и напиться, и охладиться.Холодные напитки помогают в жару и напиться, и охладиться.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В жару любой человек активно теряет воду. Это приводит к быстрому обезвоживанию организма. Сначала у вас начнет болеть голова, потом появляется тошнота, рвота, в тяжелых случаях могут начаться судороги, а там и до обморока дойдет. Зато с водой и в жару жизнь хороша. Прохладительные напитки утоляют жажду и охлаждают тело. Что пить в жару и в каких объемах, КП-Челябинск рассказала врач-терапевт Областного центра медицинской профилактики Екатерина КУДРЯВЦЕВА.

КАК ЧАСТО И КАК МНОГО

— В жару из нашего организма через пот и дыхание испаряется много жидкости, а вместе с ней — необходимые для нормального самочувствия микроэлементы. При обезвоживании организма у человека болит голова, может начаться тошнота, рвота и даже наступить потеря сознания. Поэтому обязательно нужно пить. За сутки человек должен выпивать 30 мл жидкости на каждый килограмм своего веса — в среднем где-то по 2-2,5 литра воды.

Иногда людям кажется, что за сутки столько не выпить. Заведите привычку носить с собою бутылочку чистой воды и отпивать из нее по глоточку.

Иногда человеку кажется, что он голодный. А на самом деле он хочет пить. Стоит утолить жажду, и нормальное самочувствие возвращается.

ЧТО НАЛИТЬ В ЧАШКУ

— Лучше всего обычную, чистую воду, можно с добавками, минеральную. А вот сладкие, тонизирующие напитки не лучший выбор. Они гораздо хуже утоляют влагу, к тому же содержат дополнительные калории, которые вам не нужны.

Все по той же причине осторожнее с квасом: жажду он утоляет, но содержит много углеводов.

От алкоголя вообще один вред. Молекулы этилового спирта забирают на себя воду, и происходит обезвоживание организма. Именно из-за этого при похмелье болит голова. А еще алкоголь обладает мочегонным эффектом: чем больше пьешь, тем больше жидкости организм теряет.

КУБИКИ ЛЬДА: КОМУ МОЖНО

— Довольно часто мы пытаемся охладить свой напиток, в том числе и при помощи кубиков льда. Многие думают: это прямой путь к ангине. Однако это не так. Ангина — инфекционное заболевание. И очень часто ее причиной становятся бактерии, которые в норме живут на слизистой всех людей. Но у кого-то их слишком много. Такие люди, как правило, страдают хроническим тонзиллитом, хроническим фарингитом. У таких людей локальное переохлаждение горла действительно может запустить болезнь.

То же самое можно сказать про мороженное. Если все-таки опасаетесь, пейте холодные напитки через трубочку, а мороженное — маленькими порциями.

ЧЕМ ОПАСНО ХОЛОДНОЕ МОЛОКО

— Как и холодная вода, холодное молоко опасно для хроников — может заболеть горло. Также нужно смотреть, не подпортилось ли оно. И срок годности тут ни при чем. Молоко может скиснуть по пути из магазина. А в целом свежее молоко тоже прекрасно освежает слизистую рта и горла, принося долгожданное облегчение.

ЧЕМ ПЛОХ ГОРЯЧИЙ ЧАЙ

— Жители Средней Азии пьют в жару горячий чай. Так сложилось веками, это традиция. Конечно, чай заставит вас пропотеть, но вместе с потом, я повторю, вы потеряете много жидкости. А значит, в целом горячий чай не принесет облегчения. В итоге вы снова захотите пить. А еще постараетесь пробраться в душ. В рабочее время это вряд ли возможно.

КАК БЫТЬ С ОТЕКАМИ

— Если у человека есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, обильное питье может привести к отекам. Лучше всего обсудить питьевой режим с лечащим доктором. Скорее всего, им все же придется ограничивать себя в питье и принимать специальные препараты. Всем остальным просто совет — старайтесь употреблять меньше соли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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